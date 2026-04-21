Canadá condena “horrendo acto de violencia armada”

Anita Anand, durante el Consejo de Relaciones Internacionales de Montreal, el pasado 20 de enero.

AUTORIDADES CANADIENSES reaccionaron de forma coordinada tras el ataque en Teotihuacán y confirmaron que el hecho dejó un ciudadano fallecido y otro herido. La ministra de Asuntos Exteriores de a quél país, Anita Anand, calificó el episodio como un “horrendo acto de violencia armada” y expresó que sus pensamientos estaban con las familias de las víctimas.

El embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, lamentó lo ocurrido y envió condolencias a los familiares de la víctima. En un mensaje difundido desde la cuenta oficial de su oficina, tildó el hecho como “un terrible acto de violencia con armas de fuego”. Ambos reconocieron la respuesta del Gobierno mexicano tras el ataque y agradecieron el respaldo brindado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Roberto Velasco.

La representación diplomática de Estados Unidos también emitió una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos, en la que recomendó extremar precauciones al visitar zonas turísticas concurridas.

El Dato: La cancillería recalcó que trabaja de manera coordinada con autoridades federales y estatales para brindar todo el apoyo que se requiera a las personas extranjeras lesionadas.

El embajador Ronald Johnson externó su “profunda preocupación y tristeza” por el tiroteo ocurrido hoy en Teotihuacán, “que resultó en la trágica pérdida de vidas”.

“Estamos listos para apoyar en lo que se requiera mientras las autoridades mexicanas continúan con la investigación. Nuestras oraciones están con las personas afectadas y sus familias”, señaló.