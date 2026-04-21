Javier Corral y Manuel Velasco respaldan aplazar elección judicial a 2028

Senadores de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) coincidieron en respaldar la posibilidad de aplazar la elección judicial hasta 2028, al advertir que realizarla junto con los comicios de 2027 podría generar problemas operativos, riesgos de politización y afectar la calidad del proceso electoral.

El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara alta, el morenista Javier Corral afirmó que, aunque la presidenta ha planteado llevar la elección judicial a 2027 por razones de ahorro, lo más conveniente sería posponerla.

“Para mí lo ideal y lo más importante y pertinente sería que la elección judicial se llevará a cabo en el 2028. La presidenta de la República ha insistido en el 2027. Entiendo que por una razón de ahorro presupuestal. Sin embargo, yo sigo sosteniendo que hacer concurrentes a ambas elecciones traerá muchos problemas, no solamente para el elector, que es el sujeto esencial de la democracia”.

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Advirtió que en 2027 coincidirían múltiples cargos en disputa, particularmente en 17 estados, lo que complicaría la organización electoral y podría “seguir contaminando de intereses políticos la elección de juzgadores federales”.

Javier Corral, senador de Morena. ı Foto: Senado de la República

Agregó que ya se observan prácticas indebidas. “Ya de hecho se está viviendo un fenómeno de clientelismo político judicial y creo que hacerla concurrente va a reforzar este fenómeno”.

El legislador también cuestionó el argumento del ahorro presupuestal al señalar que ambas elecciones requerirían estructuras paralelas.

“El ahorro no sería tan significativo, pues toda vez que tienen que desarrollarse de manera paralela estructuras de recepción del voto. No pueden estar ambas elecciones en una misma casilla. Hay una elección de partidos políticos y esta no es de partidos políticos”.

En materia de perfiles, Corral propuso reforzar los filtros para aspirantes al Poder Judicial mediante evaluaciones obligatorias. “Yo creo mucho en el tema de incorporar el requisito de un examen como una certificación de la capacidad, del conocimiento, de la experiencia que deben tener los juzgadores”.

Elección judicial ı Foto: Cuartoscuro

También planteó revisar con mayor rigor la idoneidad e integridad de los candidatos. “Para que lleguen juzgadores con una conducta intachable”.

El senador consideró viable impulsar cambios en un periodo extraordinario antes de los plazos constitucionales. “Ojalá que lo haya, de aquí al 30 de mayo acometamos ese lance legislativo”.

Por su parte, el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, consideró positivo diferir la elección judicial al coincidir en que daría mayor margen de organización.

“Yo lo veo positivo. Yo creo que da un mayor tiempo para que exista una mayor organización y yo creo que sería bueno que se pudiera llevar a cabo en el 2028”.

Aunque reconoció que la concurrencia implicaría ahorros, advirtió sobre la magnitud del proceso electoral de 2027.

“Hay que ver también que exista la capacidad de llevar una elección tan grande en el mismo día que se van a elegir 17 gubernaturas, todos los municipios del país, las diputaciones locales, las diputaciones federales aunado al tema del poder judicial”.

Velasco subrayó que la prioridad debe ser la confianza ciudadana. “Es muy importante que la elección al poder judicial exista con plena transparencia y que los ciudadanos queden convencidos de ello”.

Respecto a ajustes al modelo, el legislador del Verde sostuvo que la reforma es positiva, aunque susceptible de mejoras. “La reforma que ya nosotros hicimos es positiva, pero evidentemente hay cosas que son perfectibles”.

Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Partido Verde. ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT