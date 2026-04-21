Designación de consejeros del INE debe garantizar certeza, legalidad y transparencia: López Rabadán

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que el proceso de designación de consejeros del Instituto Nacional Electoral debe garantizar certeza, legalidad y transparencia, al señalar que la falta de consenso político podría restar legitimidad a los nombramientos.

En entrevista con medios, la legisladora consideró que hubiera sido deseable que el Comité Técnico de Evaluación hiciera públicos los criterios utilizados para determinar la idoneidad de los aspirantes.

“Hubiera sido muy bueno que las decisiones del comité técnico hubieran sido muy transparentes para darle certeza al proceso, para definir cómo resolvieron, por ejemplo, la idoneidad o no de muchos de los participantes”, expresó.

López Rabadán subrayó que llegar al Consejo General del INE sin el acompañamiento de todas las fuerzas políticas será cuestionable, por lo que insistió en la necesidad de construir acuerdos amplios en la Cámara de Diputados.

El Pleno de la Cámara de Diputados, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

Explicó que la Mesa Directiva se encuentra a la espera de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) remita al pleno las tres propuestas finales que serán sometidas a votación. En caso de no alcanzar la mayoría calificada, indicó, se recurrirá al mecanismo de insaculación entre las quintetas previamente definidas.

“En caso de que no se consiga el acuerdo mañana miércoles, nos iremos para el próximo 28 de abril con esta figura conocida como tómbola, para que a través de la insaculación se puedan definir estos tres nombres”, detalló.

La legisladora reiteró que ha solicitado en diversas ocasiones que el Comité Técnico transparente sus decisiones, al considerar que esto es fundamental para fortalecer la confianza pública en el proceso.

“Yo siempre estaré a favor de la transparencia; es algo que necesitan tener todos los mexicanos para que el proceso sea apegado a la legalidad y al marco constitucional”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que corresponde a la Mesa Directiva garantizar un proceso abierto y con reglas claras, así como asegurar que la discusión y la votación reflejen de manera transparente la postura de todos los grupos parlamentarios.

“Llegar al Consejo General del INE acompañado de la ley y también de la ciudadanía siempre será bueno. Llegar sin el acompañamiento de todos los grupos parlamentarios me parece que siempre será cuestionable”, concluyó.

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LMCT