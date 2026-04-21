México y Bélgica firman acuerdo laboral para familiares de diplomáticos y amplían cooperación bilateral

El canciller Roberto Velasco sostuvo un encuentro con su homólogo belga Maxime Prévot, donde ambas naciones concretaron la firma del Acuerdo sobre Actividad Remunerada de Dependientes del Personal Diplomático, instrumento que permitirá a familiares de representantes oficiales acceder a empleos formales con derechos laborales garantizados en ambos países.

Durante la reunión en Bélgica, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó el alcance de este mecanismo bilateral. “Los familiares del personal diplomático podrán desempeñar trabajos remunerados, con sus derechos laborales debidamente protegidos”, señaló, al subrayar que esta medida impactará de forma directa en la calidad de vida de quienes acompañan misiones en el extranjero.

Además del acuerdo laboral, la agenda incluyó temas estratégicos para el fortalecimiento de la relación entre México y Bélgica.

Velasco Álvarez agradeció la apertura del diálogo y afirmó que existe interés compartido para impulsar áreas como intercambio económico, cooperación cultural, desarrollo de semiconductores, industria farmacéutica y biotecnología. “Agradezco el cálido recibimiento y la disposición para avanzar en prioridades comunes”, expresó.

En el marco de su visita a Bélgica, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Maxime Prévot (@prevotmaxime), con el fin de estrechar los lazos bilaterales y profundizar la cooperación entre ambos países.… pic.twitter.com/Svnv5RRaOF — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 21, 2026

El funcionario mexicano sostuvo un encuentro con la comunidad mexicana residente en la capital belga y zonas cercanas. Ahí reiteró que el enfoque de la política exterior del actual gobierno es “que las y los connacionales en Bélgica y el mundo son la prioridad”.

La gira concluyó con una reunión de trabajo en la representación diplomática de México en Bélgica, encabezada por el embajador Rogelio Granguillhome. El canciller reconoció el desempeño del equipo diplomático por fortalecer la presencia del país en esa nación europea y por su labor de atención a mexicanos en el exterior.

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MSL