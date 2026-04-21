Acuerdo México–Bélgica

México y Bélgica firman acuerdo laboral para familiares de diplomáticos y amplían cooperación bilateral

El instrumento busca mejorar condiciones de vida de quienes acompañan misiones en el extranjero

México fortalece relación con Bélgica con acuerdo laboral
México fortalece relación con Bélgica con acuerdo laboral Foto: X: @SRE_mx
Por:
Elizabeth Hernández

El canciller Roberto Velasco sostuvo un encuentro con su homólogo belga Maxime Prévot, donde ambas naciones concretaron la firma del Acuerdo sobre Actividad Remunerada de Dependientes del Personal Diplomático, instrumento que permitirá a familiares de representantes oficiales acceder a empleos formales con derechos laborales garantizados en ambos países.

Durante la reunión en Bélgica, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó el alcance de este mecanismo bilateral. “Los familiares del personal diplomático podrán desempeñar trabajos remunerados, con sus derechos laborales debidamente protegidos”, señaló, al subrayar que esta medida impactará de forma directa en la calidad de vida de quienes acompañan misiones en el extranjero.

Además del acuerdo laboral, la agenda incluyó temas estratégicos para el fortalecimiento de la relación entre México y Bélgica.

TE RECOMENDAMOS:
Citlali Hernández Mora
Senado de la República

Verde y PT cierran filas con Citlalli Hernández; ven garantizada la alianza hacia 2027

Velasco Álvarez agradeció la apertura del diálogo y afirmó que existe interés compartido para impulsar áreas como intercambio económico, cooperación cultural, desarrollo de semiconductores, industria farmacéutica y biotecnología. “Agradezco el cálido recibimiento y la disposición para avanzar en prioridades comunes”, expresó.

El funcionario mexicano sostuvo un encuentro con la comunidad mexicana residente en la capital belga y zonas cercanas. Ahí reiteró que el enfoque de la política exterior del actual gobierno es “que las y los connacionales en Bélgica y el mundo son la prioridad”.

La gira concluyó con una reunión de trabajo en la representación diplomática de México en Bélgica, encabezada por el embajador Rogelio Granguillhome. El canciller reconoció el desempeño del equipo diplomático por fortalecer la presencia del país en esa nación europea y por su labor de atención a mexicanos en el exterior.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a su salida de reunión en el Senado.
Volker Türk

Senado recibe a Alto Comisionado de la ONU y defiende a México ante informe sobre desaparición forzada