Monreal busca acuerdo de última hora para designaciones del INE; reconoce ‘atorón’ en negociaciones

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ricardo Monreal

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que las negociaciones para la designación de consejeros del Instituto Nacional Electoral atraviesan un momento complicado, aunque “confio en alcanzar un acuerdo este mismo día”.

En entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador admitió que existe un “atorón” en la definición de las propuestas, particularmente en la integración de género de la terna.

“Habíamos avanzado con dos hombres y una mujer, pero ahora hay planteamientos para que sean dos mujeres y un hombre”, explicó, al señalar que está dispuesto a modificar la propuesta para lograr consenso con sus aliados.

Monreal detalló que la negociación se mantiene principalmente con las bancadas del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que el PRI y el PAN ya adelantaron que no acompañarán el acuerdo.

“El PRI me dijo que no me va a acompañar, el PAN tampoco, desde ayer. Y con Movimiento Ciudadano sigo en pláticas”, indicó.

Pese a ello, aseguró que la construcción del acuerdo está avanzada y confió en que las propuestas puedan presentarse en las próximas horas ante la Junta de Coordinación Política.

“Estoy muy cercano a construir el acuerdo con nuestros aliados (…) hoy sale”, afirmó.

El legislador también rechazó las críticas de la oposición sobre una posible cercanía de los perfiles con Morena, al asegurar que se buscan candidatos con capacidad técnica e independencia.

“No hay filias ni fobias. Son personas con gran calidad y autoridad”, sostuvo.

En cuanto al proceso legislativo, explicó que, una vez alcanzado el acuerdo, se prevé una discusión ágil en el pleno, con posicionamientos de los partidos y una votación electrónica en tablero.

Sobre la eventual salida de Luisa María Alcalde Luján de la dirigencia nacional de Morena, Monreal señaló que no tiene confirmación oficial, aunque destacó su desempeño.

“Para mí ha sido una buena dirigente, con capacidad, talento y lealtad al movimiento. Si se concreta su salida, la lamentaría”, expresó.

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MSL