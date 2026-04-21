¿Quién era Julio César ‘N’, el tirador de Teotihuacán?

Lo que se sabe hasta el momento de Julio César 'N', quien perpetró ataque en Teotihuacán.

En hechos que conmocionaron a todo el país, un tirador subió la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán, por lo cual perdieron la vida dos personas y 13 más resultaron heridas. El tirador, Julio César “N”, se quitó la vida.

Conforme avanzan las investigaciones se han revelado nuevos detalles sobre este episodio. Por ejemplo, se han revelado las posibles motivaciones detrás del ataque, así como la forma en la que operó el sospechoso.

¡Momentos de terror! 😥

🔴Los visitantes de teotihuacán vivieron tensos momentos, cuando un sujeto comenzó a disparar a las personas desde lo alto de una pirámide.

En el clip difundido del momento se escucha el grito desesperado de alguien diciendo '¡Háblenle a la policía!'… pic.twitter.com/6AtBwiyxsP — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 20, 2026

A través de reportes y comunicaciones oficiales de autoridades federales y del Estado de México (donde se encuentra la zona arqueológica) se ha dado a conocer más información sobre el atacante. Esto es todo lo que se sabe hasta el momento de Julio César “N”.

Originario de Guerrero y admirador de la masacre de Columbine: Él es Julio César “N”

Minutos después de ocurrido el ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán, el lunes 20 de abril, el Gabinete federal de seguridad reveló que el sospechoso era un masculino de entre 20 y 30 años, quien se quitó la vida al verse cercado por autoridades.

Foto de Julio César "N", sospechoso de ataque en Teotihuacán. ı Foto: Especial

Posteriormente, diarios nacionales reportaron que se habían identificado otros detalles clave del autor del tiroteo, entre ellos que, según su INE, contaba con domicilio en la Ciudad de México y que, al momento del ataque, portaba literatura e iconografía alusiva a la Masacre de Columbine ocurrida en 1999 en Estados Unidos.

Posteriormente, en la Mañanera del día siguiente, autoridades brindaron más detalles sobre esta persona.

Julio César "N" portaba una imagen alusiva a masacre de Columbine ı Foto: Especial

Así, aseguraron que su nombre es Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, residente de la Ciudad de México pero originario de Tlapa, Guerrero.

Asimismo, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, reveló que hay indicios de que el tirador sufría un “padecimiento de carácter mental”, el cual habría motivado su actuación.

Aspecto de la zona arqueológica de Teotihuacán. ı Foto: Wikimedia

“Lo que tenemos hasta el momento nos permite establecer que esta persona tenía una alteración de carácter psiquiátrico o psicológico, toda vez que en algunos fragmentos [de notas] que tenemos hacía alusiones a que recibía órdenes de alguna entidad que no es de esta tierra”, explicó el fiscal.

Por otro lado, se explicó que a Julio César se le encontraron notas, imágenes, literatura y demás iconografía alusiva a hechos violentos en el pasado, como el ya mencionado atentado en Estados Unidos.

Aunque Julio César “N” se quitó la vida y no será enjuiciado por sus actos, se espera que las investigaciones permitan revelar más información.

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