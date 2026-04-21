Rechazan intervención de dos agentes de EU

El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, respaldó la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y sostuvo que no existió intervención de agentes estadounidenses en el despliegue antidrogas realizado este domingo en la Sierra Tarahumara.

“Ella (la Presidenta) tiene razón, jamás se informó que hubiera participación de agentes norteamericanos en el operativo, porque no los había”, afirmó, al responder a los cuestionamientos sobre la ausencia de información por parte de autoridades federales.

Jáuregui Moreno detalló que los dos instructores de la Embajada de Estados Unidos (EU) en México se encontraban en actividades de capacitación separadas del operativo, enfocadas en entrenamiento técnico como uso de drones, tácticas operativas y manejo de equipo especializado. Añadió que el accidente donde perdieron la vida ocurrió después del despliegue, cuando se trasladaban en la sierra y el vehículo derrapó, cayó a un barranco y se incendió.

El Dato: El embajador de EU en México, Ronald Johnson, lamentó el accidente en el que perdieron la vida dos integrantes de su representación y agentes de la AEI de Chihuahua.

El funcionario explicó que el despliegue se realizó únicamente con fuerzas nacionales, integradas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). En total, cerca de 40 efectivos participaron en la intervención que permitió ubicar instalaciones destinadas a la producción de drogas sintéticas.

Sobre la presencia de los instructores extranjeros, el fiscal detalló que su estancia respondió a un programa de formación dirigido a corporaciones locales, sin que esto implicara intervención directa en los operativos que tenían en marcha. Aclaró, además, que se encontraban a una distancia considerable del punto donde se ejecutó el aseguramiento.

El funcionario estatal también precisó que el accidente ocurrió después del operativo, cuando los instructores se reunieron con personal de la AEI. Horas más tarde, el vehículo en el que viajaban perdió el control en una zona serrana: “Parece ser que derrapó en alguna zona y se cayó por un barranco”.

Respecto al operativo, la Fiscalía estatal detalló que se desarrolló entre el 17 y 18 de abril en el municipio de Morelos, tras una investigación que se extendió por aproximadamente tres meses. Como resultado, las autoridades localizaron y destruyeron centros de producción de narcóticos, aseguraron un campamento con víveres y desmantelaron uno de los laboratorios clandestinos de mayor tamaño detectados en la región.

Aunque la zona mantiene presencia de grupos criminales, el fiscal indicó que aún no se confirma la responsabilidad directa de alguna organización, a pesar de que, por las características del área, se considera probable la relación del sitio con el Cártel de Sinaloa.

El caso generó versiones encontradas en un inicio, debido a reportes que sugerían la participación de agentes estadounidenses en el operativo contra el crimen organizado. Frente a ello, Jáuregui Moreno reiteró que no existió intervención extranjera y que la coincidencia entre los instructores y los elementos estatales ocurrió posteriormente, en un contexto ajeno al despliegue antidrogas realizado por los elementos federales.