Senado recibe a Alto Comisionado de la ONU y defiende a México ante informe sobre desaparición forzada

Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a su salida de reunión en el Senado.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República sostuvo una reunión con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en la que legisladores rechazaron la caracterización del fenómeno de desaparición forzada contenida en el reciente informe del Comité de la ONU y argumentaron que el Estado mexicano no tolera ni promueve esa práctica.

El presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco, describió el encuentro como un diálogo franco y plural al que asistieron prácticamente todos los coordinadores de los grupos parlamentarios del Senado, así como los presidentes de las comisiones de Organismos Internacionales, Derechos Humanos y Relaciones Exteriores, Marco Cortés Mendoza, Reyna Ascencio Ortega y Alejandro Murat Hinojosa, respectivamente.

El eje del debate fue la definición de “aquiescencia”, concepto central del informe que el Comité del tratado interpretó como una práctica del Estado mexicano. Mier rechazó esa lectura: “Por parte del gobierno mexicano no existe aquiescencia, porque ni se permite, ni se promueve, ni se tolera, ni se fomenta, ni se da anuencia para este hecho”.

El legislador morenista reconoció que la ausencia histórica de políticas de reconocimiento pudo haber dado pie a esa interpretación: “Eso obedece a un problema estructural que tiene años, décadas en México, que era negado de manera sistemática, lo cual sí puede generar una interpretación de la aquiescencia por parte de las autoridades”.

Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, en conferencia de prensa el 21 de abril de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, subrayó que en los últimos años el Estado mexicano ha trabajado activamente para atender el problema .

En la misma línea, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat, fue categórico al rechazar cualquier señalamiento contra el gobierno: “Rechazamos de manera categórica que el gobierno promueva este proceso judicial, que se incentive y haya aquiescencia en el tema de las desapariciones forzadas”.

Sheinbaum recibirá al Alto Comisionado de la ONU el miércoles

El Alto Comisionado arribó a México el pasado 19 de abril, y tiene previsto reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el este miércoles 22 de abril en Palacio Nacional.

Sheinbaum afirmó que la visita del Alto Comisionado no se limitará al tema de personas desaparecidas, sino que también busca ofrecer una visión integral del marco institucional en la materia.

“Él viene no solamente a ver el tema de desaparecidos, sino también a conocer cómo es todo el mecanismo de derechos humanos en nuestro país”, explicó durante su conferencia matutina del pasado 20 de abril.

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cehr