Sheinbaum habla con Primera Ministra de Japón sobre inversiones y medio ambiente

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación, que calificó de “muy productiva” con la Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi.

“Ayer por la tarde sostuvimos una conversación muy productiva con la Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi. Hablamos de la importancia de fortalecer las relaciones entre ambos países en el terreno de la inversión, el comercio y la cooperación”, escribió en redes la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Presidenta Claudia Sheinbaum agradeció el apoyo de la Agencia de Cooperación en materia ambiental para saneamiento de ríos y contaminación atmosférica

“Propuse seguir ampliando este marco para otros temas.Más de 1,600 empresas japonesas se encuentran establecidas en México han creado alrededor de 350 mil empleos directos. Acordamos seguir trabajando en la relación estratégica de ambos países” afirmó Claudia Sheinbaum.

Ayer por la tarde sostuvimos una conversación muy productiva con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

Hablamos de la importancia de fortalecer las relaciones entre ambos países en el terreno de la inversión, el comercio y la cooperación. Agradecí el apoyo de su Agencia… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 21, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR