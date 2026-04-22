LA TITULAR de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la reunión que sostuvo el lunes con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Türk, fue positiva y ratificó la disposición de México a colaborar con otras instancias internacionales.

En el marco de la reciente presentación de un informe en el que se señaló al país de enfrentar una crisis sobre desaparición forazada, la funcionaria afirmó que la conversación se dio en el marco del respeto y se expuso el sistema de derechos humanos para atender a los grupos vulnerables.

“El resultado fue positivo, fue un diálogo respetuoso y fue en dos sentidos. Lo primero fue exponer cómo es el sistema de derechos humanos en México… Hablamos, digamos, de todos los temas y hubo muchas preguntas sobre discriminación, sobre el tema de búsqueda, sobre el tema de víctimas, sobre migración, sobre todos los programas, los planes que tenemos en México”, mencionó.

En ese contexto, expuso que la instrucción presidencial es trabajar en coordinación con todos los organismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros.

“Así que, en ese tono fue y por eso lo consideramos positivo, porque ese fue un primer compromiso, el de colaborar, no solamente por una cuestión de ley, de orden legal, sino la convicción de estar trabajando permanentemente en relación con el respeto irrestricto a los derechos humanos en México”, subrayó.

En este marco, mencionó las reformas que se aprobaron en el Congreso y que entraron en vigor a mitad del año pasado.

“También hablamos sobre el nuevo plan que se tiene, a partir del cambio de la ley del 25 de julio del año pasado, a la fecha, en materia de búsqueda de personas desaparecidas. Y también escuchamos de ellos comentarios respecto del trabajo que se lleva a cabo aquí en México y con relación a otras historias de otros países. Pero estuvo atento y muy receptivo, y nosotros también a sus palabras, a sus ejemplos también”, dijo.

Asimismo, compartió que otros temas de la conversación fueron sobre el derecho a la manifestación en las calles.