Más de un millón de jóvenes se suman a la Jornada Nacional de Tequios por la Tierra y Murales Mundialistas.

La Jornada Nacional de Tequios por la Tierra y Murales Mundialistas se realizó de manera simultánea en todo el país, con la participación de jóvenes que salieron a calles, escuelas, parques y colonias para recuperar espacios que estaban en desuso y darles nueva vida con su trabajo, creatividad y expresión artística.

Esta iniciativa forma parte de la Estrategia Nacional Jóvenes Transformando México, impulsada por el Gobierno de México a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Bienestar, el Tecnológico Nacional de México, las escuelas normales y los institutos de juventud estatales y municipales, entre otras instancias que acompañaron su implementación en todo el país.

En esta edición participaron 1,058,265 jóvenes que desde sus lugares de origen se sumaron a acciones para mejorar su entorno inmediato, intervenir espacios públicos y llenarlos de expresión artística.

TE RECOMENDAMOS: El cambio será paulatino hasta 2030 Diputados aprueban reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales

Se realizaron más de 11,026 actividades, que incluyeron limpieza de calles y parques, reforestación, rescate de áreas verdes, así como la pinta de murales en bardas, canchas y muros con mensajes rumbo al mundial social, convirtiendo lugares olvidados en puntos activos de encuentro y expresión.

Nos sumamos a la Jornada Nacional de Tequios por la Tierra y Murales Mundialistas, como parte de las Jornadas por la Paz y contra las Adicciones convocadas por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Las y los jóvenes de La Paz participaron en la pinta de un mural; su talento y… pic.twitter.com/Bjc24Z4dxS — Milena Quiroga (@quirogamilena_) April 22, 2026

La iniciativa tuvo presencia en 1,336 municipios, con acciones que se desplegaron en zonas urbanas, rurales y semiurbanas a lo largo del país.

En los Territorios de Paz, la participación también fue significativa, con más de 202,403 jóvenes que se sumaron a actividades para mejorar su entorno inmediato y fortalecer la convivencia en sus comunidades.

¡Así se vivió en algunos estados!

En todo el país la experiencia se sintió distinta, pero con un mismo pulso: en el Estado de México, las y los jóvenes recuperaron parques, canchas y espacios deportivos que hoy vuelven a ser punto de encuentro; en Michoacán, las bardas de escuelas y calles se transformaron en murales que reflejan identidad y orgullo por sus comunidades; en Chiapas, las acciones se concentraron en la limpieza de ríos, plazas y escuelas, mientras el arte apareció en muros que hoy narran la vida de sus localidades; en Oaxaca, plazas y calles se llenaron de actividades comunitarias y murales colectivos que reforzaron el vínculo con el territorio; y en Veracruz, parques y espacios recreativos fueron intervenidos con jornadas de limpieza y pintura que les devolvieron uso cotidiano y cercanía con la gente, mostrando que en cada región del país las y los jóvenes están transformando su entorno con lo que tienen a la mano: su tiempo, su trabajo y su creatividad.

Está jornada forma parte de un proceso continuo en el que las y los jóvenes participan activamente en la transformación de su entorno, con el acompañamiento del gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

📢 RESTAURANDO EL PARQUE COMUNITARIO 🌱🤙

Las #JVNTDS se suman a la Jornada Nacional de “Tequios por la Tierra y Murales mundialistas”, iniciativa encabezada por la presidenta la Dr. @Claudiashein e impulsada por la gobernadora la Lic. @MaraLezama. 🌎✨ pic.twitter.com/8ImJL2GANx — Instituto Quintanarroense de la Juventud (@IQJuventud) April 23, 2026

El Gobierno de México invita además a las y los jóvenes a participar en la próxima actividad nacional de lectura en voz alta en espacios públicos, que busca recuperar parques, escuelas y plazas a través de la palabra, en el marco de la colección “25 para el 25”.

Este 22 de abril salimos a las calles para los Tequios por la Tierra y Murales Mundialistas. 🌍🎨



Desliza y encuentra tu lugar. 📍 ¡Lánzate con tu grupo y dejemos huella! 🖌️🔥



Pt.2 #IMJUVE #JóvenesTrasnformandoMéxico pic.twitter.com/aIPZrTKUM0 — imjuvemx (@imjuvemx) April 21, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR