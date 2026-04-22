México reclama a EU por intervención de agentes en operativo

El Gobierno de México pidió a la administración de Estados Unidos explicar cómo fue que agentes de su país intervinieron en un operativo dentro del territorio nacional, con la advertencia de que este hecho no fue “menor” y fue contrario al entendimiento de seguridad que ambos gobiernos acordaron, así como violatorio de la Constitución mexicana.

Este domingo hubo un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino en Chihuahua; posteriormente se registró un accidente automovilístico en el que fallecieron cuatro agentes que participaron en la operación, de los cuales después se supo que dos eran mexicanos y dos eran estadounidenses.

En inicio, se afirmó que no se involucraron, pero durante el transcurso de la semana se confirmó que sí formaron parte de las acciones contra dicho laboratorio.

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles en conferencia de prensa que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) colabora en el desmantelamiento de este tipo de instalaciones criminales, y actúa bajo protocolos determinados, pero que en este caso se desconocía de la participación de los agentes estadounidenses.

Claudia Sheinbaum subrayó que esto no representa un hecho menor para el país, porque se encuentra fuera de los acuerdos a los que se llegaron para colaborar en materia de seguridad, siempre y cuando las fuerzas de seguridad de cada país únicamente actúen en su propio territorio, mas no el ajeno.

Tras una revisión, se confirmó que ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la Defensa fueron notificadas sobre la intervención de los agentes.

Claudia Sheinbaum subrayó que como parte de la colaboración, siempre se realizan procesos de autorización y las veces que Estados Unidos ha facilitado equipo únicamente se ha hecho bajo petición del gobierno mexicano y nunca se ha admitido la entrada de personal para operar.

En ese entendido, se pidió por medio de una carta enviada por la Secretaría de Relaciones Exteriores al Embajador, Ronald Johnson, que se explique la situación.

“Hizo Relaciones Exteriores una carta al embajador de Estados Unidos, para que pudiera proporcionar toda la información, diciendo que esto no es parte del protocolo de seguridad que acordamos, del entendimiento que tenemos con ellos y para que se provea toda la información y pues es un tema de seguridad nacional y de soberanía. Por eso no es menor lo que ocurrió”, declaró Claudia Sheinbaum este día en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum también descartó que esta intervención sea parte de una orden deliberada girada por el presidente Donald Trump.

“No, no, no coincidimos con él. Tenemos mucha comunicación con el gobierno de los Estados Unidos en muchas materias y particularmente en la materia de seguridad. Hay un marco de entendimiento, hay reuniones mensuales sobre estos temas, hay mucha comunicación con el departamento de estado ha habido colaboraciones diversas que hemos hecho”, declaró Claudia Sheinbaum.

Recordó que en las diversas ocasiones en las que el republicano expresó sus intenciones de “ofrecer” a sus elementos para operar en México contra los cárteles, la respuesta siempre ha sido negativa.

“En todos los casos hemos dicho: ‘No es necesario, el presidente Trump, la manera en que estamos colaborando ha sido muy buena y otro caso pues violaría nuestra Constitución y nuestras leyes y somos muy estrictos en cuidar la soberanía nacional”, dijo Claudia Sheinbaum.

Sobre la solicitud que le hizo la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, para hablar con ella sobre este hecho, Claudia Sheinbaum afirmó que primero la contactará vía telefónica, aunque también encargó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al de Seguridad, Omar García Harfuch ponerse en contacto con la mandataria estatal.

Ante los cuestionamientos que versan sobre si la intervención de estos agentes se dio a petición del Gobierno Estatal, la Presidenta Claudia Sheinbaum marcó que los protocolos deben quedar establecidos, porque no está permitida una colaboración entre una administración local con el gobierno extranjero en materia de seguridad, como sí la puede haber en otros asuntos de tipo cultural o artístico.

Claudia Sheinbaum negó que este asunto se aborde desde las diferencias políticas entre su gobierno y el de la panista Campos Galván, ya que con independencia del partido del que se provenga, se debe respetar lo marcado por la Constitución y las leyes mexicanas.

“Lo que es muy importante es que no es un asunto, esto no es un asunto político, digamos, entre un gobierno que no viene de Morena y la Presidencia, que venimos de un partido político, no tiene nada que ver con eso. Esto es para todos los gobiernos de los estados, no importa el partido al que pertenezcan o del que hayan provenido. Tiene que haber necesariamente un protocolo y que se siga la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y que se sigan los protocolos adecuados y no puede haber agentes de alguna institución del Gobierno de Estados Unidos operando”, remarcó Claudia Sheinbaum.

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FGR