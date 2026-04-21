Estadounidenses muertos en Chihuahua sí estaban trabajando, confirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que los dos estadounidenses que perdieron la vida durante un accidente en Chihuahua sí eran personal en activo que se encontraban realizando trabajos, razón por la cual ahora se indaga si hubo alguna violación constitucional y cuáles serán las acciones procedentes.

Consultada sobre los avances de la indagatoria, la mandataria comentó que se mantienen las averiguaciones, ahora que el fiscal estatal, César Jáuregui, cambió su declaración respecto al caso, al asegurar que los norteamericanos se encontraban en capacitación sobre drones, luego de que un día antes aseguró que habían participado en un operativo para desmantelar narco laboratorios.

No obstante, la información obtenida hasta ahora permitió saber que los estadounidenses estaban en labores conjuntas con las autoridades mexicanas.

En consecuencia, se mantiene la indagatoria para saber a qué agencia pertenecían.

🟤 #MañaneraDelPueblo | La presidenta indica que se está investigando a qué agencia pertenecían los agentes de EUA fallecidos en un accidente en #Chihuahua. No ha tenido comunicación con la gobernadora @MaruCampos_G.



“Hasta ahora sabemos que sí estaban trabajando conjuntamente.… pic.twitter.com/7jFXzka3ii — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) April 21, 2026

Además, se evaluará si este acceso y trabajo de ambos agentes constituye una violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Interior.

Recordó que las leyes mexicanas prohíben la incursión y operación de fuerzas de seguridad extranjeras dentro del territorio nacional.

“Estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran. Hasta ahora, la información que tenemos nosotros es que sí había, sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así. Entonces, tiene que hacerse toda la investigación por parte de la fiscalía, pues para ver si se violó la Constitución la Ley de Seguridad Nacional y que den toda la información verás pues las autoridades del Estado de Chihuahua”, declaró.

La mandataria también afirmó que, hasta ahora, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, no se ha puesto en contacto con la Federación.

Advirtió que, de cerciorarse esta intervención, habrá acciones contra los elementos estatales y demás involucrados.

Hacia el exterior, comentó que se evalúa extender un extrañamiento sobre dicha operación, cuando el acuerdo entre ambos países es el de que las fuerzas de seguridad de cada país sólo actúen dentro de sus propios territorios.

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LMCT