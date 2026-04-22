México y ONU alinean agenda para fortalecer atención a víctimas y desapariciones

El Gobierno de México reforzó su compromiso en materia de derechos humanos y colocó como prioridad la atención a víctimas, durante la Primera Sesión Extraordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), donde participó el Alto Comisionado de Naciones Unidas, Volker Türk.

Ante fiscales de las 32 entidades, la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que el Estado mexicano busca “cumplir plenamente con las obligaciones en materia de derechos humanos” y atender con mayor eficacia las demandas de quienes enfrentan delitos.

Durante el encuentro, Ernestina Godoy Ramos explicó que la estrategia institucional se organiza a partir de áreas especializadas que atienden desaparición de personas, tortura, agresiones contra periodistas, migración y derechos de comunidades indígenas. Precisó que estas instancias concentran la respuesta en temas prioritarios.

Ernestina Godoy compromete a fiscalías del país a fortalecer la coordinación nacional. ı Foto: Especial.

Respecto a la investigación de agresiones contra personas defensoras, la fiscal Ernestina Godoy Ramos explicó que el nuevo Protocolo Homologado parte de un enfoque estructural que vincula estos delitos con el contexto en el que ocurren. Señaló que las agresiones no responden a hechos aislados, sino a intentos por inhibir o desarticular procesos sociales, comunitarios o de exigencia de derechos.

La funcionaria planteó que las indagatorias deberán incorporar líneas de investigación que consideren la labor de las víctimas, los riesgos asociados a su actividad y los patrones de violencia en cada región. Añadió que este instrumento busca alinear la actuación de las fiscalías con estándares nacionales e internacionales, fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar medidas de protección más eficaces durante todo el proceso.

Godoy Ramos también afirmó que el fortalecimiento del sistema forense resulta indispensable para la identificación humana en un país marcado por miles de casos de desaparición. Planteó la ampliación de bases de datos genéticos, el desarrollo de capacidades técnicas y la coordinación entre fiscalías como ejes para agilizar procesos de reconocimiento y entrega digna de restos a familiares.

La funcionaria señaló que este esfuerzo alinea la actuación institucional con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y refuerza la coordinación con distintos actores. Godoy Ramos remarcó que “seguirá trabajando en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado, la sociedad civil y los esfuerzos coordinados desde esta instancia de procuración de justicia para obtener en breve una versión final que sea aprobada y posteriormente publicada”, argumentó.

Desde el ámbito internacional, Volker Türk respaldó las acciones del Estado mexicano y ofreció cooperación técnica. Autoridades informaron que el comisionado de Naciones Unidas “mostró el total y completo apoyo de su oficina en la implementación de los proyectos del Gobierno Mexicano para hacer posible el respeto de aquellos que sufren abusos”.

El representante de la ONU destacó el derecho a la verdad como un principio fundamental para las víctimas y sus familias, y advirtió que su cumplimiento exige investigaciones eficaces con acceso a información clara. Subrayó la urgencia de consolidar respuestas coordinadas entre autoridades de los tres niveles de gobierno para enfrentar problemas estructurales, en especial la desaparición de personas.

Al foro asistieron fiscales estatales como Bertha María Alcalde Luján, Cristian Paul Camacho Osnaya y Federico Fernández Montañez, quienes expusieron prácticas en procuración de justicia, búsqueda de personas desaparecidas e identificación forense.

La sesión cerró con el compromiso de consolidar la coordinación entre fiscalías, organismos internacionales y sociedad civil, en un escenario donde las autoridades buscan fortalecer capacidades institucionales frente a la crisis de derechos humanos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL