Acuerdan Sheinbaum y Alto Comisionado vías de colaboración

Tras concluir su visita oficial al país, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que la violencia generalizada y la crisis de desapariciones en México representan “una herida abierta” que afecta la base misma de la sociedad.

En conferencia de prensa, el representante internacional subrayó que este fenómeno no es exclusivo de México, pero en cualquier país donde ocurre tiene impactos profundos en el tejido social.

“Las desapariciones en cualquier país del mundo son una herida abierta y afectan la base de la sociedad”, afirmó.

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El Dato: Las desapariciones y personas no localizadas en México tuvieron un crecimiento de 10.5% en 2025, de acuerdo con el más reciente reporte de Amnistía Internacional.

Durante su visita, Türk sostuvo reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno, incluida la Presidenta Claudia Sheinbaum, así como con representantes del Poder Legislativo, organismos de derechos humanos, colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil.

El Alto Comisionado señaló que uno de los principales reclamos que escuchó de manera reiterada fue el de la impunidad, la cual consideró un factor clave en la persistencia de la violencia.

En materia de desapariciones, calificó la situación como uno de los desafíos más graves y dolorosos, y reconoció la labor de los colectivos de búsqueda, particularmente de mujeres, quienes —dijo— han asumido tareas fundamentales ante la falta de respuestas del Estado.

Asimismo, hizo un llamado a no politizar esta problemática y a construir un compromiso nacional que priorice a las víctimas, garantizando verdad, justicia, reparación y no repetición.

Cuestionado sobre hechos recientes como un feminicidio en la Ciudad de México y los acontecimientos en Teotihuacán donde perdió la vida una ciudadana canadiense, Türk indicó que, tras dialogar con autoridades como la fiscal Ernestina Godoy, existe reconocimiento de que el problema de la violencia es real.

El funcionario también advirtió que el crimen organizado, el tráfico de armas y la corrupción continúan teniendo un impacto significativo en el ejercicio de los derechos humanos en el país, por lo que llamó a fortalecer las instituciones y los mecanismos de rendición de cuentas.

La mandataria y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (a su derecha), con parte del gabiente de la mandataria y representantes de la ONU, ayer. ı Foto: Especial

Türk destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de búsqueda, mejorar los procesos de identificación forense y asegurar recursos suficientes para enfrentar la crisis. Reiteró la disposición de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para brindar asistencia técnica y acompañamiento al Estado mexicano, con el fin de avanzar en soluciones estructurales en materia de derechos humanos.

Agregó que México tiene una sociedad civil variada, activa y vibrante, y sus miembros siguen siendo actores centrales en el debate público, en el impulso de la reforma institucional y, de forma crucial, en la demanda de rendición de cuentas.

“El desafío de la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos no cesa. Las mujeres defensoras y las reporteras enfrentan riesgos agravados, especialmente cuando cuestionan al crimen organizado, la corrupción, o la violencia de género”, aseveró.

Türk aseguró que tuvo la oportunidad de escuchar varios y diversos testimonios de defensoras y defensores de pueblos indígenas, medioambientales, de las personas LGTBI+ , o víctimas del abuso de la prisión preventiva oficiosa, entre otros, “que han pagado un precio inimaginable por defender derechos”.

PIDEN MAYOR COMBATE. El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Juan Pablo Albán, subrayó la necesidad de reforzar tanto las acciones internas como la cooperación internacional para enfrentar el problema de las desapariciones forzadas a nivel global.

En un mensaje emitido de manera paralela a la conferencia de prensa de Volker Türk, Albán destacó que estos dos enfoques “no son excluyentes”, sino complementarios para atender una crisis que persiste en diversos países.

En el caso de México, el Comité reconoció los avances en materia normativa e institucional que se han desarrollado en los últimos años. Sin embargo, también señaló de manera reiterada que existe una implementación insuficiente de dicho marco legal, lo que limita su efectividad frente a un fenómeno que continúa siendo una crisis.

Asimismo, informó que la decisión adoptada por el organismo ha sido elevada a la Asamblea General de las Naciones Unidas, instancia que será la encargada de pronunciarse al respecto.

Finalmente, el presidente del Comité enfatizó que el objetivo común entre las instancias de la ONU y las autoridades mexicanas debe centrarse en fortalecer la respuesta del Estado, con el acompañamiento internacional necesario, en beneficio de las víctimas.

Recientemente Albán respondió a las críticas del Gobierno de México y sostuvo que el informe sobre desapariciones no se limita a un periodo específico, sino que analiza la evolución del fenómeno desde 2012 hasta la actualidad.

Sostuvo que el informe sobre desapariciones no se limita a un periodo específico, sino que analiza la evolución del fenómeno desde 2012 hasta la actualidad.

DESTACA CLAUDIA SHEINBAUM COLABORACIÓN

Por Yulia Bonilla

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó como una conversación positiva la reunión que tuvo ayer por la tarde con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk.

Al compartir imágenes del encuentro que se llevó a cabo en Palacio Nacional, la mandataria mexicana detalló que se acordaron vías de colaboración.

“Tuvimos una muy buena conversación y acordamos vías de colaboración. El respeto y promoción de los Derechos Humanos en nuestro país es un objetivo común”, escribió en sus redes sociales la Presidenta.

En el encuentro con la Presidenta también estuvieron presentes Matthias Behnke, director regional para las Américas de la Oficina del Alto Comisionado; Humberto Henderson, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado; y Allegra Baiocchi, coordinadora residente de la ONU en México.