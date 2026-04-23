LA DIRIGENTE nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, dejará su cargo al frente del partido tras aceptar la invitación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para asumir la titularidad de la Consejería Jurídica federal.

A través de un video difundido en redes sociales, expresó sentirse “sumamente honrada” por el ofrecimiento y confirmó que se integrará al Gabinete federal para continuar con el proyecto de la llamada Cuarta Transformación. “Le he compartido a la Presidenta que sería un honor, para mí, seguir contribuyendo a la transformación desde esta trinchera”, señaló.

Ante posibles críticas por su salida de la dirigencia del partido guinda, la morenista sostuvo que dentro del movimiento existe claridad sobre este tipo de decisiones. “Aquí no estamos por los cargos, sino por encargos”, afirmó.

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El Tip: Su etapa en el cargo inició el 1 de octubre de 2024 y, según los estatutos de Morena, debería concluir el 30 de septiembre de 2027.

Durante su mensaje, Alcalde Luján destacó los avances alcanzados en Morena durante el año y medio que encabezó el partido, entre ellos el crecimiento de su padrón, que pasó de tres millones a 12 millones de afiliados, lo que —aseguró— posiciona al instituto político como el segundo más grande a nivel global.

También subrayó la conformación de comités en más de 71 mil secciones electorales, la implementación de procesos de credencialización, la creación de la Escuela Municipalista y la organización de campamentos dirigidos a jóvenes. Resaltó el fortalecimiento de órganos internos como el Consejo Consultivo y la Comisión de Encuestas, con el objetivo de consolidar los mecanismos de toma de decisiones.

Con relación a su relevo, señaló que en los próximos días se emitirá la convocatoria correspondiente. “Quien resulte electo sabrá conducir a nuestro movimiento para obtener los triunfos que permitan seguir con la transformación”, dijo.



