Desbandada: 72 legisladores y contando van por cargos

Unos 72 legisladores, entre integrantes del Senado y la Cámara de Diputados, aspiran por un puesto de elección popular en los comicios de 2027, lo que implica que solicitarán licencia para dejar a sus suplentes la titularidad de su curul o escaño, algo que ya comienza a suceder.

Fuentes consultadas por La Razón, señalan que en San Lázaro, 37 legisladores ya levantaron la mano por una candidatura: 22 de Morena, seis del PAN, cinco de MC y cuatro del PRI.

El Dato: El PAN nombró como coordinador del Cambio y la Defensa de la Familia en Michoacán al actual alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, lo que lo perfila como candidato.

Según lo revelado por los equipos de los partidos políticos, se espera que en el transcurso de las próximas semanas haya más destapes, incluido del PVEM. Estos números no contemplan aun a legisladores que optarán por reelegirse hacia la próxima legislatura, la última en que será permitido por la ley.

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En Morena destaca el caso del diputado federal Arturo Ávila, quien ha manifestado abiertamente su interés por competir por la gubernatura de Aguascalientes, aunque ha dicho que no descarta otras rutas, como la alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX.

Otro que podría dejar su curul vacante es Ulises Mejía Haro, quien aparece en sondeos que miden el pulso electoral por Zacatecas, entidad por la que Alfonso Ramírez Cuéllar también ha dejado ver su aspiración. A ellos se suma el senador Saúl Monreal, quien insiste en postularse pese a que su eventual candidatura contravendría a los estatutos de Morena que prohíben el nepotismo.

Del PAN, la diputada Laura Álvarez analiza buscar la alcaldía Miguel Hidalgo, bastión blanquiazul en la capital, misma por la que levantó la mano su compañero Héctor Saúl Téllez.

Por el PRI, entre los perfiles destacados están Alejandro Domínguez y Antonio Meléndez, quienes buscan para competir por la gubernatura de Chihuahua.

Otros nombres que ya figuran como posibles candidatos, desde hace meses, son el coordinador parlamentario del PT, Reginaldo Sandoval, quien se perfila por la gubernatura de Michoacán.

Y aunque Patricia Mercado, diuptada de MC, originaria de Cajeme, descartó participar por la gubernatura de Sonora, algunos sectores del partido insisten en impulsar su candidatura.

11.3 por ciento de los senadores y diputados pedirían licencia

LA CÁMARA ALTA. A unos días de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el próximo 30 de abril, se perfila la salida masiva de senadores que abandonarán temporalmente sus escaños.

Al menos 34 legisladores de todas las fuerzas políticas ya levantaron la mano, aunque hasta ahora sólo una ha dado el paso formal: la morenista Andrea Chávez, quien el pasado 15 de abril se convirtió en la primera en pedir licencia tras el llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum a quienes aspiren a un cargo de elección para que se separen de sus funciones.

El llamado de la mandataria fue explícito: quienes trabajen en cualquier nivel de gobierno y quieran participar como candidatos, precandidatos o coordinadores, ya sea en estados, municipios o diputaciones, deben dejar sus cargos antes de comenzar cualquier actividad proselitista.

La mayoría de los aspirantes está a la espera de que sus partidos publiquen las convocatorias internas, aunque muchos llevan meses usando sus fines de semana para hacer trabajo territorial.

Del oficialismo, la lista es larga. En Sinaloa se miden Imelda Castro y Enrique Inzunza; en Michoacán, Reyna Celeste Ascencio y Raúl Morón, este último, distanciado políticamente del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; en Guerrero, Beatriz Mojica y Félix Salgado Macedonio, aunque las posibilidades de este último están prácticamente canceladas por el candado de Morena.

PREPARAN EL SALTO ı Foto: Especial

La misma restricción pesa sobre Saúl Monreal en Zacatecas, cuya aspiración choca con la militancia de su hermano en el poder estatal y no encontró tampoco respaldo en PT ni en el PVEM.

Completan el mapa morenista Julieta Ramírez en Baja California, Armando Ayala en Baja California Sur, Pavel Jarero en Nayarit, Eugenio Segura en Quintana Roo, Lorenia Samperio, Heriberto Aguilar y Ana Lilia Rivera en Tlaxcala, Verónica Díaz por Zacatecas y Nora Ruvalcaba en Aguascalientes.

Por el PVEM aspiran Virgilio Mendoza al gobierno de Colima, Karen Castrejón a Guerrero, Jasmine Bugarín a Nayarit, Waldo Fernández busca Nuevo León y Ruth González se perfila para San Luis Potosí.

Del PT, Ana Karen Hernández buscaría la candidatura al gobierno de Colima y la vicecoordinadora Geovanna Bañuelos alzó la mano por Zacatecas. Sin embargo ésta última ha dicho que no solicitará licencia a su cargo, al considerar que no es ilegal mantenerse como legisladora, pues “el proceso es muy anticipado”. Recordó que, legalmente, el proceso electoral inicia en septiembre.

El PAN lleva a Mario Vázquez por Chihuahua, Juan Antonio Martín del Campo por Aguascalientes y Agustín Dorantes por Querétaro.

En el PRI, Claudia Anaya se perfila como aspirante a Zacatecas, Manuel Añorve iría por Guerrero, Paloma Sánchez a Sinaloa, Anabell Ávalos Zempoalteca a Tlaxcala, Pablo Angulo y Karla Toledo buscarían ser abanderados de su partido en Campeche y Mely Romero Celis en Colima.

Movimiento Ciudadano, por su parte, sigue moviendo las piezas alrededor de Luis Donaldo Colosio Riojas, cuyo nombre circula tanto para Nuevo León como para Sonora.

Alcaldesa de León renuncia al PAN; acusa fuego amigo

› Por Alan Gallegos

La presidenta municipal de León, Guanajuato, Alejandra Gutiérrez Campos, anunció su renuncia a 20 años de militancia en el PAN porque, dijo, lleva años “aguantando los ataques del poder, porque quienes lo dirigen perdieron el rumbo y han hecho todo para intentar descarrilar” su gobierno.

La alcaldesa expuso que es inconcebible que la dirigencia nacional del PAN se atreva a atacar a su municipio, “uno de los gobiernos más importantes y uno de los pocos que le quedan en el país”.

“No es posible que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN ataque a la presidenta de León, una militante que ha dado todo por el partido; lo que le están haciendo a León es una muestra clara de por qué el PAN va en caída libre en todo el país”, sostuvo la munícipe, quien aspira a la gubernatura de Guanajuato.

El Dato: Pese a su salida del PAN, la edil dijo que, continuará trabajando 24/7, para que León siga teniendo el mejor gobierno municipal.

El líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, ha hecho público el interés de su partido por abanderar a Gutiérrez Campos en la próxima contienda para la gubernatura de la entidad y, de hecho, ambos sostuvieron un encuentro privado en febrero pasado.

La alcaldesa dijo que el partido albiazul se alejó de su origen, de su lucha y “perdió la brújula; se está alejando de la gente y por eso la gente se está alejando” de ese instituto, afirmó. Gutiérrez Campos está entre los 30 alcaldes mejor evaluados por los ciudadanos en las últimas encuestas.

No obstante, su renuncia se da en medio de un escándalo de corrupción en el gobierno que encabeza. Medios locales publicaron que la funcionaria municipal presionó a la dirigencia nacional del albiazul para que le concediera la candidatura a la presidencia de León en 2027 a Allan León, su secretario de Vinculación, a cambio de quedarse en el partido.

No obstante, hace una semana estalló una crisis en el gobierno municipal, lo que obligó a la destitución de Allan León, por presuntamente haber otorgado contratos por 7.3 millones de pesos a una empresa fantasma que fue constituida mediante el robo de identidad de Luz María Camacho, una vecina del municipio.

ALEJANDRA GUTIÉRREZ, el pasado 20 de febrero, en una reunión con su gabinete ı Foto: Especial

Esta situación posiblemente fue determinante para que el CEN del PAN rechazara las condiciones de la edil. Ayer mismo, Acción Nacional rechazó los señalamientos de la funcionaria y dijo, en un comunicado, que en ese partido ya no hay cabida para la discrecionalidad en sus postulaciones. “Las candidaturas no se negocian, no se condicionan y no se imponen, y por tanto ninguna presión nos hará cambiar esta decisión. Será la ciudadanía quien defina a las y los mejores perfiles”, señaló.

Además, rechazó categóricamente cualquier intento de responsabilizar al partido de descalificaciones o ataques. “Acción Nacional no recurre a ese tipo de prácticas, ni avala la construcción de narrativas que pretendan distorsionar los hechos que hoy están bajo el escrutinio público”, advirtió.

Ante esta decisión, el partido albiazul informó que se mantiene unido, firme y con rumbo. “Nuestras y nuestros ediles continuarán trabajando con la visión humanista que la ciudadanía mandató en las urnas”, apuntó.