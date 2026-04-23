Morena, en pleno rearme: mueven a Alcalde a Palacio

Tras recibir la renuncia de la actual titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, Esthela Damián, quien buscará la gubernatura de Guerrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, asumir dicho cargo federal.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria recordó que hizo el llamado a dejar el cargo a todos los servidores públicos que aspiran a algún puesto de elección popular; en este contexto, anunció que la actual consejera le expresó sus intenciones y presentó su carta de renuncia efectiva a partir del 30 de abril.

El Dato: Días antes, la propia Alcalde había descartado su salida del partido, al afirmar que sólo dejaría el cargo ante una solicitud directa de la Presidenta, lo que finalmente ocurrió.

“Pero Esthela me pidió que se quiere ir a Guerrero, es su estado natal, y que quiere participar allá. Entonces, le dije: ‘Pues tienes que dejar la Consejería Jurídica, porque no se pueden las dos cosas’. Entonces, le dije: ‘¿Estás segura de que quieres dejar la Consejería Jurídica?’. Y me dijo: ‘Sí, sí estoy segura’. Ha hecho un trabajo muy bueno en la Consejería Jurídica, Esthela, la verdad”, explicó la mandataria.

Para suplirla, propuso a la dirigente morenista asumir el cargo; sin embargo, Alcalde Luján pidió tiempo para evaluar su decisión y no se fijó una fecha para dar una respuesta. Argumentó la invitación por el desempeño que tuvo en otros cargos como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Gobernación.

“Ella fue muy importante en toda la planeación de la reforma al Poder Judicial, cómo vino todo el proceso y algunos otros temas importantes. Entonces, estuve revisando perfiles. Hay muchos muy buenos, pero tomé la decisión de invitar a Luisa María. Luisa María, pues tiene… Me dijo: ‘Lo voy a pensar estos días’”, declaró.

Además, comentó que, en caso de que acepte, primero habrá de dárselo a conocer a ella y después se hará público. Descartó que la actual titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, le haya expresado interés en dejar su puesto para irse a la dirigencia de Morena.

Subrayó que esta decisión únicamente recae en el partido, por lo que negó tener información sobre lo que determinarán para una nueva dirigencia. No obstante, dijo, está en su derecho de elegir separarse de su cargo gubernamental y trasladarse a las labores partidistas. Asimismo, dijo desconocer si Andrés Manuel López Beltrán dejaría la secretaría del partido.

En ese contexto, comentó que mantiene una buena opinión de quienes se desempeñan dentro del partido y el movimiento de la Cuarta Transformación.

Sobre los cuestionamientos que se le hacen a su administración, con los que se acusa que el expresidente Andrés Manuel López Obrador está detrás de las decisiones que toma, Sheinbaum Pardo subrayó que su antecesor es respetuoso con su gobierno y no ha intervenido.

“Ha sido totalmente respetuoso. No hay un teléfono rojo de Palenque al Palacio Nacional. No hay ninguna comunicación de orientación de absolutamente nada. Las decisiones del Gobierno de México las tomo, las toma la Presidenta y su gabinete; las tomamos aquí, aquí las decidimos”, sostuvo.

También recalcó que el hecho de que funcionarios de su gobierno busquen alguna candidatura no significa que sea un envío de candidatos de su parte.

“Aclaro: yo no tengo candidatos ni candidatas, ni favorezco a alguna persona que vaya a participar en una y otra actividad para poder ganar una encuesta… Defiendo un proyecto de nación. Pero aquella persona que haya trabajado en el gobierno, que quiera irse de candidata o candidato, en su momento, cuando inicien las leyes electorales, o que quiera participar en alguna de las encuestas, no es que ‘la esté mandando la Presidenta de la República’”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

“Aquí no estamos por los cargos, sino por encargos”

› Por Claudia Arellano

LA DIRIGENTE nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, dejará su cargo al frente del partido tras aceptar la invitación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para asumir la titularidad de la Consejería Jurídica federal.

A través de un video difundido en redes sociales, expresó sentirse “sumamente honrada” por el ofrecimiento y confirmó que se integrará al Gabinete federal para continuar con el proyecto de la llamada Cuarta Transformación. “Le he compartido a la Presidenta que sería un honor, para mí, seguir contribuyendo a la transformación desde esta trinchera”, señaló.

Ante posibles críticas por su salida de la dirigencia del partido guinda, la morenista sostuvo que dentro del movimiento existe claridad sobre este tipo de decisiones. “Aquí no estamos por los cargos, sino por encargos”, afirmó.

El Tip: Su etapa en el cargo inició el 1 de octubre de 2024 y, según los estatutos de Morena, debería concluir el 30 de septiembre de 2027.

Durante su mensaje, Alcalde Luján destacó los avances alcanzados en Morena durante el año y medio que encabezó el partido, entre ellos el crecimiento de su padrón, que pasó de tres millones a 12 millones de afiliados, lo que —aseguró— posiciona al instituto político como el segundo más grande a nivel global.

También subrayó la conformación de comités en más de 71 mil secciones electorales, la implementación de procesos de credencialización, la creación de la Escuela Municipalista y la organización de campamentos dirigidos a jóvenes. Resaltó el fortalecimiento de órganos internos como el Consejo Consultivo y la Comisión de Encuestas, con el objetivo de consolidar los mecanismos de toma de decisiones.

Con relación a su relevo, señaló que en los próximos días se emitirá la convocatoria correspondiente. “Quien resulte electo sabrá conducir a nuestro movimiento para obtener los triunfos que permitan seguir con la transformación”, dijo.

PAN acusa crisis en Morena y falta de gobernabilidad

› Por Claudia Arellano

LOS RECIENTES cambios en el gabinete de la Presidenta Claudia Sheinbaum reflejan una crisis interna y falta de gobernabilidad en Morena, afirmó el diputado federal Federico Döring, vocero del grupo parlamentario del PAN.

El legislador sostuvo que las decisiones en la conducción del Gobierno responden más a dinámicas internas del partido que a las necesidades de la agenda nacional. Las críticas surgieron tras la salida de Esthela Damián de la Consejería Jurídica de la Presidencia, quien buscaría una candidatura en Guerrero. Para Acción Nacional, esta situación evidencia una mezcla indebida entre funciones de Gobierno y decisiones partidistas.

“Nos parece muy vergonzante que las instituciones del Estado sean el premio de consolidación o centros de refugio para perfiles desechados en la 4T”, expresó Döring Casar.

El Tip: Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena, rechazó que la salida de Alcalde Luján sea por alguna disputa partidista o porque fracasó en el tema de las alianzas.

Además, agregó que estos movimientos buscan desviar la atención de problemáticas como la corrupción, el derrame petrolero en el golfo de México, el huachicol fiscal y la crisis de personas desaparecidas. “Están interviniendo de emergencia al paciente que está en estado crítico, que se llama Morena”, afirmó.

Por su parte, Priscila Vera Hernández, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, señaló que los cambios en el gabinete no responden a una mejora en la administración pública, sino a una estrategia para recuperar popularidad.

“No bastan los chivos expiatorios; es necesario conocer la verdad y que el Gobierno federal se enfoque en resolver los problemas de la agenda nacional”, indicó.

En la misma línea, Héctor Barrera, secretario general del PAN en la Ciudad de México, afirmó que su partido se mantiene como una fuerza sólida de oposición rumbo a futuros procesos electorales.

“A quien nos pongan enfrente, vamos a seguir siendo una fuerza importante. Somos una institución que genera buenos gobiernos y tenemos los perfiles para las próximas contiendas”, concluyó.