TEPJF se reconfigura y pone a disposición de la gente mecanismos para una justicia electoral cercana: Gilberto Bátiz

Gilberto Bátiz, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) afirmó este jueves que el organismo se reconfigura y se ponen a disposición de la ciudadanía mecanismos para una justicia electoral cercana, vía la defensoría electoral.
“Desde el Tribunal electoral estamos reconfigurando y poniendo a disposición de la ciudadanía mecanismos de una justicia electoral cercana”, afirmó Gilberto Bátiz en entrevista televisiva en Cana Once.
En ésta, Gilberto Bátiz compartió una convicción central: la justicia electoral mexicana es una de las más dinámicas por su propia naturaleza.
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“Precisamente por ello estamos reconfigurando sus mecanismos desde una perspectiva de justicia cercana, más accesible y más útil para la ciudadanía”, afirmó Gilberto Bátiz.
Gilberto Bátiz mencionó un instrumento fundamental de la política pública judicial: la Defensoría Pública Electoral, que desde 2016 ha atendido más de 6 mil 200 solicitudes y acompañamientos, incluidos asuntos de alta relevancia para pueblos y comunidades indígenas.
“A partir de 2023, por la complejidad y diversidad social de nuestro país, la Defensoría amplió su alcance hacia grupos históricamente discriminados.
“Hoy, cerca del 60% de sus servicios han estado dirigidos a pueblos y comunidades indígenas, pero también a personas privadas de la libertad, personas adultas mayores, jóvenes e infancias. Esa experiencia nos ha permitido entender mejor a la ciudadanía en toda su diversidad y asumir, con mayor claridad, que la justicia electoral debe estar al alcance de todos y todos”, afirmó Gilberto Bátiz.
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FGR