TEPJF se reconfigura y pone a disposición de la gente mecanismos para una justicia electoral cercana: Gilberto Bátiz

Gilberto Bátiz García, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en entrevista.

Gilberto Bátiz, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) afirmó este jueves que el organismo se reconfigura y se ponen a disposición de la ciudadanía mecanismos para una justicia electoral cercana, vía la defensoría electoral.

“Desde el Tribunal electoral estamos reconfigurando y poniendo a disposición de la ciudadanía mecanismos de una justicia electoral cercana”, afirmó Gilberto Bátiz en entrevista televisiva en Cana Once.

En ésta, Gilberto Bátiz compartió una convicción central: la justicia electoral mexicana es una de las más dinámicas por su propia naturaleza.

“Precisamente por ello estamos reconfigurando sus mecanismos desde una perspectiva de justicia cercana, más accesible y más útil para la ciudadanía”, afirmó Gilberto Bátiz.

Gilberto Bátiz mencionó un instrumento fundamental de la política pública judicial: la Defensoría Pública Electoral, que desde 2016 ha atendido más de 6 mil 200 solicitudes y acompañamientos, incluidos asuntos de alta relevancia para pueblos y comunidades indígenas.

“A partir de 2023, por la complejidad y diversidad social de nuestro país, la Defensoría amplió su alcance hacia grupos históricamente discriminados.

“Hoy, cerca del 60% de sus servicios han estado dirigidos a pueblos y comunidades indígenas, pero también a personas privadas de la libertad, personas adultas mayores, jóvenes e infancias. Esa experiencia nos ha permitido entender mejor a la ciudadanía en toda su diversidad y asumir, con mayor claridad, que la justicia electoral debe estar al alcance de todos y todos”, afirmó Gilberto Bátiz.

🛡️ #Conéctate | “La Defensoría Electoral ha atendido, de 2016 a la fecha, más de seis mil 200 solicitudes y acompañamientos, entre ellos de las comunidades indígenas. Desde 2023 está enfocado en grupos históricamente discriminados”: @gbatizg, magistrado presidente del… pic.twitter.com/Iu0XXOHD4Q — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) April 23, 2026

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