Y a juzgar por la reacción del gobierno de Argentina a la captura del contralmirante Fernando Farías, resulta que sería más pronto de lo esperado que el detenido pudiera estar siendo enviado al país, para que enfrente la justicia. Y es que hay que ver la vehemencia con la que Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional del gobierno de Javier Milei, se refirió ayer al caso del exmando de la Armada. “Atrapamos a Fernando Farías Laguna, mexicano, exvicealmirante. La Argentina no es refugio de criminales”, refirió la funcionaria, tras dar cuenta de que el detenido enfrenta cargos por crimen organizado, robo de combustible e intento de homicidio. Además, de que entró a su país con un pasaporte guatemalteco falso. Incluso sostuvo que Farías es “pieza clave” de una estructura criminal, dedicada al tráfico de combustibles y que “lo buscamos, lo encontramos, lo detuvimos y próximamente ¡afuera!.. el que las hace las paga”, advirtió mientras tronaba los dedos. En el caso se verá si procede un juicio de extradición o se da una deportación. Pendientes.