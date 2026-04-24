› Aprietan a gaseras

Relevante, nos comentan, la acción que acometió ayer la Comisión Nacional Antimonopolio contra 53 empresas gaseras a las que acusa de acordar entre ellas la manipulación de precios y de repartirse a los consumidores, conductas absolutamente ilegales, nos hacen ver. Se trata de una demanda colectiva contra esta colusión que, se ha informado, afectó sobre todo a los mercados de consumo de entidades como la Ciudad de México, el Estado de México y distintas localidades de Colima, Tamaulipas y Sinaloa. Con esta acción lo que se busca es que se repare un daño calculado en 13 mil millones de pesos. Para ello, las infractoras serían obligadas a otorgar descuentos en el gas LP a todos los consumidores de las entidades en cuestión, “lo que permitiría una verdadera reparación del daño causado a las familias”, se ha señalado. Mientras avanza este proceso, nos piden no perder de vista y tomar nota de cuáles son las gaseras señaladas por estos abusos: Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Grupo Global Gas, y Gas Metropolitano. Ahí el dato.