› Bienvenida al cargo

Y ya se vio que en política, como en la casa del jabonero, el que no cae resbala, nos comentan. Y es que resulta que se ha conocido que el nombre de la recién designada consejera del Instituto Nacional Electoral, Blanca Yassahara Cruz García —que ya tomó protesta para sentarse en la mesa grande del principal árbitro y organizador de elecciones del país— tiene asuntos pendientes por aclarar, en particular una denuncia que le hizo el excandidato del PAN a la alcaldía de la capital poblana, Mario Riestra Piña, en 2024, que acusó complicidad en una especie de “huachicol de votos”, cuando ella presidía el Instituto Electoral de Puebla. Según el hoy dirigente estatal del PAN, Blanca Yassahara, junto a otros consejeros del instituto local, consintió que Morena transfiriera 27 mil sufragios para que el partido Fuerza por México pudiera conservar su registro en esos comicios, algo que le convenía al guinda. Nos recuerdan también que por aquellos días, cuando Acción Nacional pidió al IEEP las actas certificadas para respaldar su denuncia, el órgano se limitó a responder que los documentos solicitados nomás no aparecían. Uf.