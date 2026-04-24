› ¿Conflicto de interés de la ministra del pueblo?

Muchas cejas se levantaron ayer en la Corte, luego de que la ministra Lenia Batres rechazara tomar en cuenta una recomendación que, de manera diplomática, pero puntual le hizo el presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar. “Quisiera hacer la petición a la ministra ponente si hubiera la posibilidad de dejar en lista el asunto. He recibido algunas consideraciones que yo en lo personal quisiera revisar… y también algunos compañeros me han pedido la posibilidad de dejarlo en lista”, le señaló Aguilar. No era menor la petición, nos hacen ver, porque el asunto implicaba frenar el cobro de un adeudo por 5 mil 810 millones de pesos que tiene el ISSSTE, encabezado por Martí Batres, hermano de Lenia, con el Gobierno de la Ciudad de México. Ha trascendido que si el caso no se hubiera resuelto ayer, el Gobierno de Clara Brugada habría buscado la forma de llegar a un acuerdo de pago. Pero la negativa de la llamada ministra del pueblo impidió esa posibilidad y abrió la vía para que el tema sí se abordara y la dependencia en la que despacha su hermano ganara el litigio. ¿Qué tal?