Sheinbaum y Carney acuerdan profundizar cooperación en minerales críticos, energía, comercio e innovación.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una llamada telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la que acordaron impulsar la cooperación en minerales críticos, energía, comercio e innovación, de cara a la negociación de Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, (T-MEC).

En un comunicado, se detalló que también se busca profundizar la colaboración de ambos países en materia de energía y manufactura.

Además, resaltó los resultados obtenidos por un encuentro realizado en México con empresarios canadienses. Entre los logros de dicha reunión se generaron de 20 nuevas asociaciones y acuerdos.

“El presidente Sheinbaum y yo hablamos hoy sobre cómo aprovechar ese impulso: profundizar nuestra cooperación en minerales críticos, energía, manufactura y más”, escribió el primer ministro de Canadá, Mark Carney en la red social X.

Earlier this year, a successful Team Canada trade mission to Mexico delivered more than 20 new partnerships and agreements.



President Sheinbaum and I spoke today about building on that momentum — deepening our cooperation in critical minerals, energy, manufacturing, and more. — Mark Carney (@MarkJCarney) April 24, 2026

En ese sentido, el primer ministro de Canadá informó que en los próximos días se espera realizar un nuevo encuentro, pero ahora en aquél país. En dicho evento estará presente el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard.

“El Primer Ministro Carney dio la bienvenida a la próxima misión comercial de México a Canadá, encabezada por el Secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard”, informó el gobierno canadiense en un comunicado.

Mark Carney agradece apoyo de Sheinbaum tras muerte de canadiense en Teotihuacán

Por último, el líder canadiense agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por la atención brindada tras el asesinato de una mujer canadiense en la zona arqueológica de Teotihuacán.

El primer ministro canadiense calificó el 20 de abril de 2026, cuando ocurrió el ataque en la Pirámide de la Luna, como un día triste por la muerte de la mujer en territorio mexicano.

“Nuestros corazones están con la familia y los amigos de la persona que perdió la vida trágicamente. Es una circunstancia terrible”, comentó Mark Carney en una breve entrevista.

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JVR