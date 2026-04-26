Ataque en Teotihuacán: turistas de Houston salvan a heridos tras tiroteo

Un viaje turístico a las pirámides de Teotihuacán derivó en una escena de emergencia que puso a prueba la experiencia de dos visitantes extranjeros. Andrew Roseborrough, capitán del cuerpo de bomberos de Houston, y Jyothi Lagisetty, una médica especializada en urgencias pediátricas, relataron como atendieron a víctimas del tiroteo en esta zona arqueológica que dejó trece personas heridas, entre ellas un menor de edad.

La visita surgió de una decisión espontánea. Lagisetty contó que nunca habían estado en México y aprovecharon una oferta de vuelos para concretar el viaje en pocos días. Llegaron el domingo a la capital y al día siguiente eligieron recorrer las pirámides de Teotihuacán como parte de una escapada breve.

Roseborrough descendía de una de las estructuras cuando escuchó el primer disparo. “Estaba como cinco o seis escalones abajo cuando oí un estallido fuerte. Luego vinieron otros cinco o seis tiros”, relató el capitán en entrevista con la estación local KHOU. Desde abajo, Lagisetty observó al agresor. “Era irreal verlo agitando el arma y disparando mientras había rehenes”, sostuvo.

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Ambos visitantes buscaron resguardo detrás de un muro de piedra. En medio del desconcierto, escucharon un grito que solicitaba apoyo médico, lo que detonó una reacción inmediata en la que, sin cruzar palabra, corrieron hacia el punto de donde provenía la voz, y en dónde encontrar a los primeros heridos del tiroteo.

▶ #Video | ¡Héroes sin capa! 🦸🏻 El Capitán del Departamento de Bomberos de Houston, Andy Roseborrough, y su esposa, la Dra. Jyothi Lagisetty, brindaron primeros auxilios vitales tras un tiroteo registrado en las inmediaciones del Templo de la Luna, en Teotihuacán. 👨🏻‍⚕️👩🏻‍⚕️



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En el sitio identificaron a Gerónimo González Castro, un menor colombiano con múltiples impactos de bala en la parte inferior del cuerpo. Lagisetty asumió la atención de inmediato, aplicó maniobras para contener la hemorragia y logró estabilizarlo. Después subrayó lo excepcional de la coincidencia al señalar que las probabilidades de encontrarse en ese punto y en ese momento eran prácticamente nulas.

Tras estabilizar al menor, la atención se dirigió a su madre, quien también presentaba lesiones. Roseborrough explicó que la combinación de experiencia y la fortuna de contar con una profesional en urgencias pediátricas permitió atender a los dos ciudadanos colombianos afectados. Ambos pacientes fueron trasladados a un hospital y se reportan fuera de peligro.

La Asociación de Bomberos Profesionales de Houston reconoció la actuación de la pareja y subrayó que el compromiso de los rescatistas no se limita al horario laboral. “Saben lo que significa responder al llamado, sin importar dónde se encuentren”, publicó en un mensaje en redes sociales.

Marty Lancton, presidente de la organización, reforzó esa postura al asegurar que “cuando alguien pide ayuda, los bomberos actuamos sin dudarlo, hacemos lo que mejor sabemos hacer, que es salvar vidas”, afirmó.

De regreso en Houston, ambos rechazaron cualquier protagonismo. “Solo estamos agradecidos de haber podido ayudar”, sostuvo Lagisetty. El capitán Roseborrough añadió que pese a conocer la trayectoria de su esposa, nunca la había visto en una emergencia de ese nivel. “Sé qué tipo de doctora es, pero nunca la había visto en una escena real. Me impresionó mucho ese día”, concluyó.

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LMCT