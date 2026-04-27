Cae alcalde de Morelos, señalado por abuso sexual

El presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos, Jorge Armando Genaro Rubio, fue detenido por el presunto abuso sexual en contra de una menor de edad.

La Fiscalía General del Estado de (FGE) Morelos indicó en un posicionamiento que la detención del alcalde ocurrió a la altura del kilómetro 10 de la carretera Yautepec-Tlayacapan, en el municipio de Tlayacapan, y fue puesto a disposición del Ministerio Público mientras se define su situación jurídica. Jorge Armando “N” fue remitido al Ministerio Público de la Fiscalía de la Región Oriente en Cuautla.

El caso ya ha sido inscrito formalmente en el Registro Nacional de Detenciones, lo que activa los protocolos legales para su judicialización. Se prevé que el edil sea presentado ante un juez de control, que definirá si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso y, en su caso, ordenar medidas cautelares, que podrían incluir su traslado a un centro penitenciario.

El Tip: La captura del edil morelense, el sábado 25 de abril, ocurre en un clima de creciente tensión social y una crisis de seguridad que azota a la región oriente de la entidad.

Jorge Armando Genaro Rubio rindió protesta en enero de 2025, luego de ganar las elecciones bajo las siglas del Partido Encuentro Social y unos días después renunció al partido para unirse a Morena.

En cuanto a la víctima, hasta el momento, las autoridades no han detallado si se han implementado medidas de protección, atención psicológica o resguardo institucional.

La detención del funcionario no sólo implica consecuencias legales, sino también un impacto inmediato en la gobernabilidad del municipio.

481 días tenía en el cargo el edil de Tlalnepantla

Aunque no se han emitido posicionamientos oficiales por parte del partido al que pertenece, el caso podría derivar en la separación definitiva del cargo y en la designación de un sustituto, conforme a la normativa local.

Este ataque contra mujeres se suma al caso de la joven Brenda Kelly Analco Santanero, quien fue reportada desaparecida desde el 16 de abril tras acudir a una presunta oferta de trabajo y días después fue localizada sin vida en el municipio de Axochiapan.