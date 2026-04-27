Ola de calor: Estos son los estados con altas temperaturas HOY 28 de abril

Durante esta semana la ola de calor se mantendrá en la mayor parte de la República mexicana, por lo que el ambiente será entre caluroso y extremadamente caluroso de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

La circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera generará un ascenso en las temperaturas de diversas entidades del país, por lo que la onda de calor continuará provocando afectaciones.

Esta onda de calor prevalecerá en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, y Querétaro.

También en Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, y Quintana Roo; y comenzará a registrarse también en Chihuahua y Coahuila.

Además, el frente frío número 47 entrará en interacción con una línea seca al noreste del país y con la corriente en chorro subtropical, lo que ocasionará chubascos y rachas fuertes de vielto en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipa.

Ola de calor ı Foto: Especial

Onda de calor 28 de abril

Este martes se espera que en el oeste de Durango; el norte y centro de Sinaloa; suroeste de Michoacán; noreste de Guerrero; centro de Tamaulipas; sur de San Luis Potosí; y sur de Oaxaca las temperaturas máximas sean mayores a 45 grados Celsius.

Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en el sur de Sonora: suroeste de Chihuahua; norte, centro y sur de Jalisco; sur de Morelos; y el centro, norte y suroeste de Coahuila.

También en el noreste de Guanajuato; norte de Querétaro; norte de Hidalgo; norte y suroeste de Puebla; centro y sur de Veracruz; norte y oeste de Chiapas; Tabasco, norte y costa de Campeche; oeste y suroeste de Yucatán; y el oeste de Quintana Roo.

Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas 28 abril ı Foto: SMN

En el sur de Baja California Sur; norte y este de Nuevo León; Zacatecas; Aguascalientes, Nayarit, Colima y el suroeste del Estado de México se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius.

En la Ciudad de México y Tlaxcala se pronostican temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius.

Se recomienda a las personas mantenerse alerta sobre los pronósticos de clima de cada entidad, así como tomar precauciones al salir de casa como utilizar protector solar, y para evitar golpes de calor.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.