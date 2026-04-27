Son de EU y salvaron a heridos en Teotihuacán

Los turistas Jyothi Lagisetty y Andrew Roseborrough, en su visita a las pirámides de Teotihuacán, Estado de México, el pasado 20 de abril, día del tiroteo.

Un viaje turístico a las pirámides de Teotihuacán derivó en una escena de emergencia que puso a prueba la experiencia profesional de dos visitantes extranjeros. Andrew Roseborrough, capitán del cuerpo de bomberos de Houston, y Jyothi Lagisetty, médica especializada en urgencias pediátricas, atendieron a víctimas del tiroteo en la zona arqueológica donde trece personas fueron heridas, entre ellas un menor colombiano de 6 años.

La visita surgió de una decisión espontánea, compartió Lagisetty al narrar que nunca habían estado en México y aprovecharon una oferta de vuelos para concretar el viaje en pocos días. Los visitantes llegaron el domingo 19 de abril a la capital y, al día siguiente, eligieron recorrer las pirámides de Teotihuacán como parte de una escapada breve.

El Dato: Luego de que se perpetrara el tiroteo en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, los turistas han comenzado a liberar los videos que tomaron durante el ataque armado.

El capitán de bomberos, Andrew Roseborrough, descendía de una de las estructuras cuando escuchó el primer disparo: “Estaba como cinco o seis escalones abajo cuando oí un estallido fuerte. Luego vinieron otros cinco o seis tiros”, el estadounidense dijo en entrevista con la estación local KHOU. LLa doctora expresó: “Era irreal verlo agitando el arma y disparando mientras había rehenes”.

Ambos visitantes buscaron resguardo detrás de un muro de piedra. En medio del desconcierto, escucharon un grito que solicitaba atención médica, lo que detonó una reacción inmediata en la que, sin cruzar palabra, corrieron hacia el punto donde provenía la voz para encontrar a los primeros heridos del tiroteo.

En el sitio identificaron a un menor colombiano con múltiples impactos de bala en la parte inferior del cuerpo. Lagisetty asumió la atención de inmediato, aplicó maniobras para contener la hemorragia y logró estabilizarlo. Después, subrayó lo excepcional de la coincidencia al señalar que las probabilidades de encontrarse en ese punto eran prácticamente nulas.

Tras estabilizar al menor, la atención se dirigió a su madre, quien presentaba lesiones. Roseborrough destacó que la combinación de experiencia y la fortuna de contar con una profesional en urgencias pediátricas permitió atender exitosamente a los dos ciudadanos colombianos afectados. Ambos pacientes fueron trasladados a un hospital del Estado de México y se reportan fuera de peligro.

La Asociación de Bomberos Profesionales de Houston reconoció en redes la actuación de la pareja y subrayó que el compromiso de los rescatistas no se limita a su horario: “Saben lo que significa responder al llamado, sin importar dónde”.

Marty Lancton, presidente de la organización, dijo que “cuando alguien pide ayuda los bomberos actuamos sin dudarlo. Hacemos lo que mejor sabemos, salvar vidas”.

De regreso en Houston, los rescatistas rechazaron el protagonismo: “sólo estamos agradecidos de poder ayudar”. Roseborrough añadió que, pese a conocer la trayectoria de su esposa, nunca la había visto en una emergencia: “sé qué tipo de doctora es, pero nunca la había visto en una escena real. Me impresionó mucho”.