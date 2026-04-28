› Amaga el PVEM con Sesma

Dato importante para que en Morena, a nivel nacional, pero sobre todo local, tome en cuenta: sus aliados del Partido Verde buscan también salirse de la órbita que los mantiene como partido satélite del guinda en la Ciudad de México. Esto ocurrirá no en el 2027 sino en el 2030, según lo anunciado por el consejero nacional del partido del tucán, Arturo Escobar y Vega, quien incluso ya destapó al diputado local y presidente de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, Jesús Sesma, para que sea el candidato por la Jefatura de Gobierno. Nos cuentan que el aludido ni tardo ni perezoso dijo ante sus simpatizantes que aceptaba el reto. Y vieron tan decidido al legislador que parece ser que sí se la cree. Sin embargo, quienes manejan bien la estadística electoral en la capital nos dicen que si la cosa va en serio, Sesma —al que por cierto ayer en las redes le recordaron la vez que le soltó un patadón al diputado Jorge Gaviño— debe echarle ganas, porque su partido apenas si rebasó los 200 mil votos en 2018 mientras Morena, solo, obtuvo 2.2 millones. Qué tal.

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