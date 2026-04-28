› El estilo naranja

Y ya se notó, como bastante gente ha señalado, que lo del movimiento naranja últimamente es levantar fichas que otros partidos pierden. A finales de marzo, el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, anunció con mucha alegría que su partido logró arrebatar de las filas de Morena al actual alcalde de Compostela, Nayarit, Gustavo Ayón. El exbasquetbolista se sumó a Movimiento Ciudadano con la clara intención de postularse a la gubernatura de Nayarit, un perfil que —se cree— le da amplias posibilidades de voltear también a su favor a ese estado y ampliar su fuerza territorial en el occidente mexicano. Bueno, pues esa misma movida comenzó a aplicar Máynez ahora en Guanajuato, donde hace apenas un par de días la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, anunció que se separaba del PAN que, hay que destacar, tiene en ese estado del Bajío uno de sus últimos bastiones. Dicen que el líder emecista rápido se acercó a Gutiérrez, a quien llamó “la carta más importante para encabezar un movimiento de cambio”. La alcaldesa respondió: “Gracias, estoy reflexionando”, pero dicen que la cúpula de MC ya la ve segura en su lista. ¿Será?