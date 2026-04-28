› Labor de convencimiento

Quien, dicen, está más que dispuesta a jugarle a la maestra con las y los legisladores es la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, que anunció —algunos lo interpretaron así— que prepara una exposición prácticamente con bolitas y palitos para que los integrantes de ambas cámaras entiendan que simplemente no hay condiciones para juntar la elección de jueces con todo lo que la ciudadanía deberá votar en 2027. “Dicen que nadie está obligado a hacer lo imposible”, declaró Taddei ayer. “Materialmente nosotros tenemos que tener un escenario en donde cubrimos absolutamente todo el territorio nacional para ambas elecciones” y no lo hay, remarcó. La consejera presidenta incluso alertó que si no se garantiza lo mínimo necesario para celebrar tantos comicios el próximo año —además con naturalezas muy distintas—, se estaría rompiendo “con el espíritu original de la reforma judicial que ya fue aprobada”. Taddei puso en la mesa que si, en todo caso, los parlamentarios se aferran a reunir tantas elecciones en el mismo paquete, entonces deben proponer más reformas. Uf.