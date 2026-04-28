› MH, la segunda más segura

Y nos piden no perder de vista un dato relevante de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, que mide la percepción de inseguridad en la población: en la CDMX la mitad de las alcaldías mejor calificadas son gobernadas por la oposición —en ellas 39.4 por ciento se siente insegura mientras que en las gobernadas por Morena el promedio es de 64 por ciento—. Vale la pena revisar el caso de la Miguel Hidalgo, gobernada por Mauricio Tabe, que se mantiene como la segunda más segura de la capital. No se puede obviar que antes de la actual administración 75 por ciento de los ciudadanos ahí se sentía inseguro y ahora sólo un 36 por ciento. Las claves para entender lo anterior son el trabajo coordinado entre la alcaldía, la Secretaría de Seguridad y la fiscalía capitalinas, una inversión de más de 200 millones de pesos para la contratación de más elementos de la Policía Auxiliar, la recuperación y construcción de 20 módulos de vigilancia en distintas colonias y a la implementación de un sistema de videovigilancia con más de 4 mil 400 cámaras a través del Centro de Acopio y Análisis de Información “Base Sombra”. Ahí el dato.