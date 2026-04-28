› Tercia de golpes

Vaya mano la que jugó ayer el Gabinete de Seguridad, liderado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien anunció tres trancazos clave —y en menos de 24 horas— contra el crimen organizado. Amanecimos con la detención de Alexander ’N’, alias El M9, a quien las autoridades identificaron como jefe de Los Metros, una facción del Cártel del Golfo que opera en Reynosa, Tamaulipas; luego, vino la muy relevante caída de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, no sólo una de las varias cabezas que tiene el monstruo del Cártel Jalisco Nueva Generación, sino nada menos que uno de los personajes señalados por investigadores como posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mecho. Una maniobra que, por cierto, fue bien vista por los vecinos del norte, a partir del reconocimiento expresado por el embajador estadounidense, Ronald Johnson. Finalmente, un par de horas más tarde, el mismo Harfuch avisó la captura de César Alejandro ’N’, un sujeto apodado El Güero Conta y quien fungía, según las averiguaciones, como brazo financiero de El Jardinero.