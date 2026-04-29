¿Qué vende Lili Pink y cuántas tiendas tiene en México?

La marca colombiana Lili Pink ha acaparado las tendencias en redes sociales por el operativo masivo de la Fiscalía de Colombia que resultó en la ocupación de 62 establecimientos por presunto lavado de activos y contrabando.

Ante la noticia, se señala la gran presencia que tiene en su país de origen y la gran expansión que ocupa llegando incluso a México.

Lili Pink se ha consolidado durante más de dos décadas bajo un modelo de alta rotación y precios accesibles.

Tienda Lili Pink en centro comercial Midtown, Jalisco ı Foto: Especial

Su catálogo está diseñado para el consumo masivo, compitiendo directamente con grandes cadenas mediante productos de uso cotidiano que incluyen:

Lencería: Su producto estrella (brasieres y panties).

Ropa de descanso: Pijamas y “loungewear”.

Deportes y Belleza: Ropa deportiva, accesorios, cosméticos y productos para el cuidado de la piel (como su línea de splash).

Este enfoque de “moda rápida” le permitió expandirse rápidamente por Latinoamérica, utilizando como base estratégica locales en centros comerciales con alto flujo de personas.

Presencia en México: ¿Dónde están sus tiendas?

Aunque la mayor parte de sus operaciones se concentran en Colombia, donde actualmente enfrentan la intervención de sus activos, Lili Pink inició hace poco tiempo su expansión en México.

Por ahora, su presencia es limitada y se concentra estratégicamente en el Estado de México y Jalisco:

Estado de México (Edomex):

Plaza Cosmopol (Coacalco)

Plaza Las Américas (Ecatepec)

Patio Valle de Chalco (Valle de Chalco)

Plaza Luna Parc (Cuautitlán Izcalli)

Town Center Nicolás Romero (Nicolás Romero)

Tlane Fashion Mall (Tlalnepantla)

Jalisco:

Gran Plaza Fashion Mall (Guadalajara)

Forum Tlaquepaque (Guadalajara)

Plaza Midtown (Guadalajara)

¿Afectará la situación de Colombia a las tiendas en México?

Hasta el momento, los operativos de extinción de dominio, allanamientos y la captura de un alto administrativo se han limitado al territorio colombiano, donde la Fiscalía investiga si la estructura comercial fue utilizada para evadir controles aduaneros mediante el contrabando de textiles.

En México, las sucursales continúan operando, aunque la reputación de la marca enfrenta un desafío sin precedentes.

La investigación en Colombia busca determinar si el crecimiento exponencial de la firma en años recientes, que incluyó su llegada a México, fue financiado con recursos de origen lícito o si forma parte de la red criminal señalada por las autoridades sudamericanas.