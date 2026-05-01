Julio Berdegué deja titularidad de la Sader; asume Columba López

Este viernes, Julio Berdegué Sacristán dejó el cargo como titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el cual será ocupado a partir de este viernes por la ingeniera Columba López Gutiérrez.

En un comunicado emitido por el Gobierno de México se explicó que Berdegué Sacristán continuará como funcionario federal, pero ahora se desarrollará en otras tareas del campo vinculadas al ámbito internacional.

Al centro, Julio Berdegué. ı Foto: Cortesía

“La Ingeniera Columba Jazmín López Gutiérrez fue designada como la nueva titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en sustitución del Doctor Julio Berdegué Sacristán, quien continuará apoyando al Gobierno de México asesorando y coordinando temas internacionales del campo y otras tareas estratégicas”, notificó la Federación.

Mientras que Julio Berdegué dedicó un agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por haberle permitido formar parte de su gabinete, y garantizó una “transición ejemplar” con López Gutiérrez, a quien, además, le extendió una felicitación.

“Querida Presidenta: Le doy gracias de la manera más sincera, por el honor de haber servido a México y a su pueblo como miembro de su gabinete y, en adelante, en su equipo en las negociaciones internacionales sectoriales”, escribió Berdegué en X.

“Felicito a la compañera @ColumbaLopezG, por su nombramiento como secretaria de @Agricultura_mex. Hablé con ella más temprano para ofrecerle toda mi colaboración para una transición ejemplar y para desearle éxito en este nuevo encargo”, abundó.

Felicito a la compañera @ColumbaLopezG, por su nombramiento como secretaria de @Agricultura_mex.

Hablé con ella más temprano para ofrecerle toda mi colaboración para una transición ejemplar y para desearle éxito en este nuevo encargo. — Julio Berdegué (@JulioBerdegue) May 2, 2026

¿Quién es Columba López, nueva titular de Sader?

Hasta antes de este nuevo cargo, Columba López se desempeñaba, desde marzo del año pasado, como la subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar.

Anteriormente, se desempeñó en Sader como coordinadora general de Bienestar en el Campo (2025) y como coordinadora general de Operación Territorial (2024).

Además, de 2018 a 2024 encabezó la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México. Su nombramiento representa la llegada de la primera mujer en dirigir la política agrícola mexicana.

En su formación académica destaca como ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco.

Es agroecóloga con más de 30 años de experiencia y maestra en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

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