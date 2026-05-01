¿Quién es Columba López Gutiérrez, nueva titular de la Sader? | PERFIL

En un nuevo cambio en el gabinete federal, Julio Berdegué dejó la titularidad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para asumir responsabilidades “asesorando y coordinando temas internacionales” del Gobierno de México. El cargo, en su lugar, lo ocupará la ingeniera Columba Jazmín López Gutiérrez.

El movimiento fue informado por el Gobierno de México a través de un comunicado, en donde se destacó que fue la presidenta Claudia Sheinbaum quien designó a la nueva titular de Sader.

Felicito a la compañera @ColumbaLopezG, por su nombramiento como secretaria de @Agricultura_mex.

Hablé con ella más temprano para ofrecerle toda mi colaboración para una transición ejemplar y para desearle éxito en este nuevo encargo. — Julio Berdegué (@JulioBerdegue) May 2, 2026

Mientras que el ahora exsecretario de Agricultura publicó un mensaje en donde agradeció a la mandataria federal por permitirle formar parte de su gabinete y aseguró que garantizará una “transición ejemplar” para Columba López.

Ingeniera, agroecóloga y primera mujer en el cargo: ella es Columba López

Columba Jazmín López Gutiérrez es ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco. Cuenta con especialidad en Agroecología y Agricultura Orgánica.

También, es maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Columba Jazmín López Gutiérrez, nueva titular de Sader. ı Foto: Gobierno de México

Hasta antes de su nombramiento, López Gutiérrez se desempeñaba, desde marzo pasado, como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar.

Anteriormente, se desempeñó en Sader como coordinadora general de Bienestar en el Campo (2025) y como coordinadora general de Operación Territorial (2024).

Además, de 2018 a 2024 encabezó la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México. Su nombramiento representa la llegada de la primera mujer en dirigir la política agrícola mexicana.

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