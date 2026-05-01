¿Quién es Columba López Gutiérrez, nueva titular de la Sader? | PERFIL

En un nuevo cambio en el gabinete federal, Julio Berdegué dejó la titularidad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para asumir responsabilidades “asesorando y coordinando temas internacionales” del Gobierno de México. El cargo, en su lugar, lo ocupará la ingeniera Columba Jazmín López Gutiérrez.
El movimiento fue informado por el Gobierno de México a través de un comunicado, en donde se destacó que fue la presidenta Claudia Sheinbaum quien designó a la nueva titular de Sader.
Mientras que el ahora exsecretario de Agricultura publicó un mensaje en donde agradeció a la mandataria federal por permitirle formar parte de su gabinete y aseguró que garantizará una “transición ejemplar” para Columba López.
Julio Berdegué deja titularidad de la Sader; asume Columba López
Ingeniera, agroecóloga y primera mujer en el cargo: ella es Columba López
Columba Jazmín López Gutiérrez es ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco. Cuenta con especialidad en Agroecología y Agricultura Orgánica.
También, es maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
Hasta antes de su nombramiento, López Gutiérrez se desempeñaba, desde marzo pasado, como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar.
Anteriormente, se desempeñó en Sader como coordinadora general de Bienestar en el Campo (2025) y como coordinadora general de Operación Territorial (2024).
Además, de 2018 a 2024 encabezó la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México. Su nombramiento representa la llegada de la primera mujer en dirigir la política agrícola mexicana.
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