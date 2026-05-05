Fijan agenda nuevas titulares en Gabinete

En el arranque de sus cargos como parte del Gabinete federal, Leticia Ramírez, nueva secretaria de Bienestar, y Luisa María Alcalde, consejera jurídica, agradecieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por las designaciones hechas y aseguraron que ya tienen tareas en las que trabajarán a partir de ahora.

Alcalde Luján expuso que su primer encargo es analizar si resulta conveniente aplazar la próxima elección judicial para 2028, para lo cual se tendría que emprender una reforma.

“Como ustedes conocen, actualmente esa elección está programada para suceder el próximo año, en el 2027. Entonces, vamos a analizar y emitiremos una opinión a la Presidenta: si vale la pena pensar en una reforma; ya sea que se sostenga que suceda en el 27 o analizar que se pueda posponer un año, al 2028. Entonces, vamos a estar viendo este asunto de manera prioritaria”, declaró.

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Además, comentó que antes de asumir el cargo, sostuvo una reunión con la anterior consejera, Esthela Damián, para el proceso de transición.

Por su parte, la secretaria de Bienestar comentó que la tarea es estar atenta a toda la población, pero sobre todo ante los grupos vulnerables.

“La Secretaría del Bienestar es una secretaría que tiene un gran compromiso con la población, es una secretaría que está siempre cercana a la gente, y la está escuchando y la está atendiendo. Entonces, el gran reto es continuar haciendo lo que venimos haciendo: ver por todos, trabajar por todos, pero primero los pobres”, comentó.

En tanto, la principal tarea de Ariadna Montiel, elegida este domingo como dirigente nacional de Morena, es mantener los principios y encargarse de que siga el movimiento de la Cuarta Transformación, remarcó la Presidenta.

Al consultarle durante su conferencia de prensa si el discurso de la exsecretaria de Bienestar en contra de admitir candidaturas vinculadas a corrupción es muestra de que se admite que hay tales prácticas dentro la 4T, la mandataria lo negó indirectamente.

En su mensaje al asumir el cargo, Montiel expresó que su dirigencia “no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena” y pidió a las y los militantes realizar un “examen de conciencia”.

Al respecto, la mandataria afirmó que, si hubiera corruptelas, no se habrían concretado acciones como detenciones de políticos vinculados a grupos criminales, como el alcalde de Teuchitlán, Jalisco, José Ascensión Murguía, o al edil morenista de Tequila, Diego Rivera, ni se tendrían los ingresos al erario con los que hoy se cuentan.

“¿Cómo se explica que haya más recaudación? ¿Cómo se explica que haya Programas de Bienestar y que antes no se podían dar? Pues, porque hay honestidad en el manejo de los recursos. ¿Cómo se explica que en el periodo del presidente López Obrador hayan salido 13.5 millones de personas de la pobreza, si hubiera habido corrupción?”, cuestionó.

Además, subrayó que cuando alguna persona se encuentra vinculada con corrupción o con la delincuencia organizada, se procede ante la FGR sin importar el partido político del que provenga.

De esta manera, comentó que el ejercicio político ahora consiste en ser eficaz y apegarse a los principios, que hoy son la honestidad, la defensa de la soberanía y lo que siempre se ha regido en Morena.

“Es tiempo de estar con el pueblo. Es tiempo de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Hoy más que nunca. La única alternativa que tiene el pueblo de México es la Transformación. Entonces, a la nueva presidenta de Morena le corresponde ese trabajo, como lo hizo muy bien Luisa María”, declaró.