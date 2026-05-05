Oposición cuestiona custodia federal

Alejandro Moreno Cárdenas, coordinador y presidente nacional del Partido Revolución Institucional, en una imagen del 30 de abril 2026

EL DIRIGENTE nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó al Gobierno federal de otorgar protección de la Guardia Nacional al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en medio de señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En redes, el senador del tricolor cuestionó que, tras solicitar licencia a su cargo, Rocha Moya cuente con seguridad federal mientras la violencia afecta a la población en el estado: “Mientras la violencia golpea Sinaloa y a todo México, el gobierno decidió asignarle seguridad federal, como si la víctima fuera él y no las familias que viven atrapadas entre balas”.

Calificó como “grave” que, pese a los señalamientos, incluidos algunos provenientes de autoridades de EU, se destinen recursos públicos para su protección.

Asimismo, cuestionó los motivos de esta decisión: “¿Por qué lo están cuidando y de qué lo están cuidando?”, planteó, al advertir que el uso de fuerzas del Estado es para resguardar a funcionarios bajo investigación, lo que envía un mensaje equivocado a la ciudadanía.

Moreno Cárdenas sostuvo que el país no debe normalizar que la fuerza pública se utilice para “blindar” a actores políticos y demandó que cualquier investigación avance conforme a derecho.

“El PRI exige que la ley se aplique sin privilegios. La seguridad debe estar con la gente, no como escudo de quienes deberían rendir cuentas”, concluyó.

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara baja, Kenia López, sostuvo que “Sinaloa es una oportunidad si se optara por evadir responsabilidades, estaríamos ante una situación gravísima”.

Y sentenció que en la conducción de los trabajos de la Comisión Permanente no quitará la palabra a ningún debatiente, ya que cerrarle el micrófono a un legislador no termina con la delincuencia.

“Que tú quieras callar a un legislador, eso no vuelve a los delincuentes buenos; que tú quieras cerrarle el micrófono a un legislador, eso no hace que el crimen organizado deje de mandar, lamentablemente, en muchos territorios de nuestro país. Para que lo malo se acabe, para que lo positivo, lo bueno, la prosperidad y la legalidad florezcan en este país, se necesita escuchar a todas y a todos. Respetarnos entre todas y entre todos”, afirmó.

Respecto a la acusación en contra de 10 políticos y funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos el gobernador de Sinaloa con licencia la diputada presidenta señaló que la ley debe aplicarse sin excepción, privilegios ni cálculos políticos.

“Si frente a los señalamientos se optara por encubrir, minimizar o evadir responsabilidades, estaríamos ante una situación gravísima de impunidad y ante un daño de credibilidad de nuestras instituciones ante todo el mundo”, aseveró López Rabadán al pedir justicia y transparencia.