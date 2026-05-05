PT rechaza injerencismo; llama a la unidad nacional

Reginaldo Sandoval, diputado y coordinador del PT, en una fotografía de abril de 2026

EL COORDINADOR del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, expresó el respaldo de su bancada a la Presidenta Claudia Sheinbaum y llamó a cerrar filas en defensa de la soberanía nacional ante lo que calificó como intentos de injerencismo.

El legislador afirmó que México enfrenta un momento que exige “altura de miras y unidad nacional”, en coincidencia con la postura de la mandataria, al tiempo que criticó a la oposición por, según dijo, caer en la “tentación del intervencionismo”.Lo anterior, señaló, tras permitir acciones que vulneran la soberanía del país, como las registradas en el estado de Chihuahua.

Recordó que las intervenciones extranjeras, en cualquiera de sus formas, no han significado prosperidad para México, sino que han derivado en episodios de subordinación, desigualdad y debilitamiento institucional. En ese sentido, insistió en que no debe normalizarse ningún tipo de intromisión en asuntos que corresponden exclusivamente a las y los mexicanos.

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“El momento actual demanda responsabilidad política y compromiso con la Nación, dejando de lado intereses particulares o cálculos partidistas que pongan en riesgo la estabilidad del país. La historia nos ha enseñado que la soberanía no se negocia ni se comparte”, puntualizó.

Finalmente, el coordinador parlamentario reiteró que la bancada del PT mantendrá su respaldo a la presidenta Sheinbaum, acompañando las acciones que fortalezcan la soberanía nacional y defendiendo, desde el Poder Legislativo, el derecho del pueblo de México a decidir su propio destino.

Hace una semana el Partido del Trabajo (PT) se dijo en disposición de construir una alianza con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rumbo a las elecciones del 2027 en el estado de Michoacán, pero planteó que la definición de candidaturas deberá pasar por mediciones y por una revisión de los perfiles, más allá de la popularidad de los aspirantes.