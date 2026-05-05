Vicefiscal de Sinaloa, sin inmunidad: FGE

LA FISCALÍA General del Estado de Sinaloa (FGE) afirmó que el vicefiscal general, Dámaso Castro Zaavedra, continúa en funciones y puede atender cualquier citación o requerimiento de las autoridades competentes, incluida la Fiscalía General de la República (FGR). El funcionario figura entre los diez servidores públicos señalados por autoridades de Estados Unidos (EU) por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La dependencia estatal centró su postura en la competencia de las autoridades que podrían requerir al vicefiscal. Según el comunicado, Castro Zaavedra se encuentra “en pleno ejercicio de sus atribuciones legales” y deberá atender cualquier citación, solicitud o resolución que emita una instancia facultada para ello, siempre dentro del ámbito jurídico correspondiente.

El Tip: En dos ocasiones, Dámaso Castro participó en el proceso de selección de fiscal general pero no fue electo. En 2021 fue Sara Quiñonez y en 2024, Claudia Sánchez.

También puntualizó que, de acuerdo al artículo 135 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la declaratoria de procedencia no opera de manera general para cualquier cargo público. Ese mecanismo sólo aplica en los casos expresamente previstos por la norma local y, de acuerdo con la dependencia, la figura de vicefiscal general no aparece dentro de esa lista, por lo que Castro Zaavedra no requeriría un trámite previo ante el Congreso estatal para atender acciones legales o requerimientos de la autoridad.

El comunicado también invoca el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Fiscalía estatal para reforzar que las vicefiscalías forman parte del diseño administrativo interno, no de un régimen con privilegios procesales. Bajo esa lectura, el cargo de Dámaso Castro no tendría una protección extraordinaria ante requerimientos ministeriales o resoluciones judiciales, por lo que la institución “cierra la puerta a un trato especial” frente a una eventual actuación judicial por los cargos que enfrenta en Estados Unidos.