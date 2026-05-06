Cae operadora del Cártel de Sinaloa en Canadá

ELEMENTOS de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá detuvieron en el aeropuerto internacional Montréal-Trudeau a Diana Toro Díaz, señalada por Estados Unidos como parte de una red financiera vinculada al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los reportes, la mujer intentó entrar a territorio canadiense con documentos falsos y una identidad distinta. La detención ocurrió la semana pasada, después de una alerta del Departamento de Seguridad Nacional de EU.

Toro Díaz es esposa de Alejandro Flores Cacho, descrito por autoridades estadounidenses como coordinador de operaciones internacionales de transporte de droga para el Cártel de Sinaloa. Ambos quedaron incluidos en 2010 en la lista de narcotraficantes internacionales del Departamento del Tesoro.

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EU la vinculó con una estructura de lavado de dinero que operaba mediante negocios fachada, entre ellos, un rancho ganadero, una compañía de electrónica y una tienda de artículos de oficina. La Oficina de Control de Activos Extranjeros la designó como objetivo financiero bajo la llamada Ley Kingpin, una medida que permite congelar bienes y bloquear operaciones financieras de personas relacionadas con el tráfico de drogas.

Toro Díaz permanece en el Centro de Detención de Inmigrantes de Laval, mientras la Junta de Inmigración y Refugiados revisa su situación. Hasta ahora no hay fecha para audiencias relacionadas al caso o confirmación sobre posibles cargos penales en Canadá.