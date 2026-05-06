El desfile une memoria con fuerza militar

Las fuerzas Armadas y civiles desfilaron por Bulevar 5 de Mayo, en Puebla, ayer

La bandera monumental enmarcó el acto cívico del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, en el que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el desfile cívico-militar desde la zona de Los Fuertes, en una jornada que reunió a las Fuerzas Armadas, estudiantes, cuerpos de seguridad, carros alegóricos y ciudadanía, sobre una ruta de casi cuatro kilómetros.

A las diez de la mañana, la conmemoración partió del mausoleo al general Ignacio Zaragoza donde los contingentes tomaron la Calzada Ignacio Zaragoza y el Bulevar Héroes del 5 de Mayo, hasta el cruce con la 25 Oriente-Poniente, en un trayecto que volvió a colocar la defensa de 1862 como eje de identidad y soberanía.

Junto a Sheinbaum Pardo, ocuparon el templete de honor el gobernador de la entidad, Alejandro Armenta Mier, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, y la presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo.

El Dato: El gobierno de Puebla informó que el operativo de seguridad se coordinó con los tres niveles de mando, por lo que el desfile concluyó tranquilamente y con saldo blanco.

El estado de Puebla recibió también a integrantes del gabinete federal, entre ellos: Omar García Harfuch, Rosa Icela Rodríguez, Ernestina Godoy Ramos, Luisa María Alcalde Luján y Marcelo Ebrard.

La visita presidencial se enmarcó por el gobierno estatal como una coordinación institucional entre la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades locales.

La zona de Los Fuertes fue el escenario de la representación histórica de la Batalla de Puebla que tuvo, por primera ocasión, ese punto emblemático como sede.

91 actividades estuvieron vinculadas con la conmemoración del 5 de Mayo en el estado

La escenificación recreó el enfrentamiento de 1862 por la defensa del territorio nacional contra las tropas francesas del Segundo Imperio y colocó al mausoleo del general Ignacio Zaragoza como referencia central de una ceremonia que enlazó memoria cívica, símbolos patrios y presencia militar, antes del desfile por el Bulevar Héroes del 5 de Mayo.

Con la actriz que representó a la Patria al frente de la escenificación, el desfile abrió paso a la memoria. El general de brigada de Estado Mayor, Juan Ernesto Estrada González, comandante de la Columna y de la 25 Zona Militar, solicitó permiso a la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum, para iniciar la parada, quien autorizó el arranque ante los contingentes conformados.

Después avanzaron los primeros bloques militares. Las Fuerzas Armadas encabezaron el recorrido con banderas de guerra, guiones y agrupamientos de marcha. El segundo contingente correspondió al sexto batallón de la Guardia Nacional (GN) en Puebla, que incluyó cuerpos escolares y vehículos temáticos.

La ceremonia combinó disciplina castrense, símbolos históricos y una narrativa visual sobre la participación social. El desfile recordó la defensa de la soberanía nacional frente a una de las potencias militares más importantes del siglo XIX, pero también incorporó mensajes sobre educación, ciencia, mujeres y futuro.

Frente al templete, los carros alegóricos dieron un tono distinto a la parada. Uno de ellos, titulado “Mujeres forjadoras y pilares de la historia nacional”, rindió homenaje a Margarita Maza Parada, Rafaela Padilla, Carmen Serdán, Natalia Serdán Alatriste, Paulina Maraver Cortés, Herminia Franco Espinoza, Josefina Albisua Fernández y Luz María Martínez Contreras.

Margarita Maza Parada tuvo además un carro propio, en referencia al año 2026 como periodo dedicado a su memoria. Otro montaje, “Mujeres mexicanas notables”, mostró figuras como Aurora Reyes, Rosario Castellanos, Yolanda Ramírez, Carmen Caballero, Rita Cetina, Claudia Sheinbaum y Carmen Félix.

Desde la educación superior, la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla encabezó el contingente que presentó el carro “Puebla, Tierra de Campeones y Campeonas”, y el Conalep llevó un homenaje a “Mujeres Científicas”. Otro montaje, “Puebla, ciencia y tecnología”, aludió a la Ciudad de la Tecnología.

Al paso de los vehículos temáticos, el gobierno estatal incluyó un carro sobre las Casas Carmen Serdán, proyecto destinado al apoyo de mujeres. La escena mostró actividades que pueden realizarse en esos centros, como parte de una agenda social integrada al relato conmemorativo.

Al cierre, otro carro exaltó a los Pueblos Mágicos del estado. La imagen reunió la riqueza cultural, paisajística y gastronómica de Atlixco, Chignahuapan, Cholula, Cuetzalan, Huauchinango, Huejotzingo, Pahuatlán, Tetela de Ocampo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Xicotepec y Zacatlán.

El comandante de la XXV Zona Militar de Puebla, Juan Ernesto Estrada, rindió el parte a la Presidenta, a quien informó que desfilaron 11 banderas de guerra, 22 guiones, tres mil 414 integrantes de las Fuerzas Armadas y 509 elementos de la GN.

La columna incluyó a 10 mil 528 niñas, niños y adultos de 30 escuelas de educación básica, media superior y superior; 171 representantes de contingentes históricos; 120 carros terrestres; nueve aeronaves; dos helicópteros UH-60; tres drones; tres embarcaciones; 95 semovientes; 22 canes; cuatro águilas; 13 carros alegóricos y 11 vehículos de Protección Civil estatal.

Once palabras cerraron el reporte militar con precisión ceremonial: “Concluyendo el desfile, sin novedad”, informó el mando a la Presidenta, después de una jornada que reunió a más de 10 mil participantes y a miles de asistentes bajo un operativo especial.

El Himno Nacional marcó el cierre del evento. La marcha terminó en el Parque del Heroico Colegio Militar, sobre el Bulevar 5 de Mayo y la 25 Poniente, después de una conmemoración que entrelazó pasado bélico, presencia institucional y símbolos patrios en torno a la soberanía mexicana y la defensa nacional.