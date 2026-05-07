Cancillería revisa reactivación de visitas de alto nivel entre México y el Vaticano

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo un encuentro en la sede de la Cancillería con el nuncio apostólico, Joseph Spiteri, para revisar la relación bilateral entre México y el Vaticano.

La reunión colocó como punto central la cooperación entre ambas representaciones diplomáticas y la afinidad en torno a una “visión humanista compartida”, de acuerdo con la información difundida por la Cancillería mexicana.

Joseph Spiteri acudió a la sede de la Cancillera como representante de la Santa Sede en México. En el encuentro, ambas partes dialogaron sobre la necesidad de fortalecer los canales institucionales y mantener una relación más activa en temas de interés común.

📸El secretario Roberto Velasco sostuvo en la @SRE_mx un encuentro con el nuncio apostólico, Joseph Spiteri, en el que dialogaron sobre la relevancia de fortalecer la cooperación y la visión humanista compartida entre México y la Santa Sede.



Asimismo, conversaron sobre reactivar… pic.twitter.com/3vIZIsPyXf — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 7, 2026

Durante la conversación, Velasco y Spiteri también abordaron la posibilidad de “reactivar diálogo y visitas de alto nivel” como parte de una ruta para reforzar los vínculos bilaterales.

Ambos funcionarios mantuvieron el intercambio bajo un enfoque diplomático centrado en la cooperación, el contacto político y la coordinación entre autoridades. La Cancillería destacó que el encuentro permitió revisar coincidencias y áreas de trabajo entre ambas naciones.

La reunión también abrió espacio para analizar futuras visitas oficiales, así como mecanismos de comunicación que permitan dar continuidad a la relación bilateral. La SRE no detalló fechas, sedes, ni posibles participantes para esos encuentros.

Con este acercamiento, Roberto Velasco colocó en la agenda diplomática el interés del Gobierno de México por ampliar el diálogo con el Vaticano para dar seguimiento a una relación construida alrededor de cooperación institucional y principios humanistas.

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MSL