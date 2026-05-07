Inzunza falta al Senado y evita un “espectáculo”

El senador sinaloense de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, informó que no asistiría a la sesión de la Comisión Permanente, convocada para este miércoles al argumentar que su presencia podría ser utilizada por la oposición para generar confrontaciones en el recinto legislativo, después de que fue incluido —junto a otros nueve políticos mexicanos— en una acusación en EU por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el legislador señaló que su decisión respondió a evitar lo que calificó como un “espectáculo indigno” en el Senado mexicano.

El Dato: De no asistir a la Comisión Permanente, el senador será sancionado con el descuento de la dieta del día y, en faltas reiteradas, una amonestación de la presidencia del Senado.

“Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente”, dijo.

Inzunza Cázarez añadió que no dará “ocasión a personeros de la derecha conservadora” para que, bajo cualquier pretexto, alteren el desarrollo de la sesión.

El morenista sostuvo que este tipo de prácticas han sido recurrentes entre figuras de la oposición mexicana, a quienes acusó de convertir los espacios legislativos en escenarios de confrontación.

Frente a esta circunstancia, indicó que permanecerá en su natal Sinaloa, cercano a la ciudadanía. “Estoy en mi tierra, a ras de suelo y con la frente en alto, con las y los nuestros”, escribió.

Enrique Inzunza no se ha presentado en el recinto legislativo del Senado desde el pasado 29 de abril, cuando el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, lo señaló por conspirar con líderes del CDS con protección e información a cambio de apoyo y sobornos.

Además de Inzunza Cázarez, destacó al hoy gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien pidió licencia al cargo; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien también se separó del cargo, y varios altos cargos de seguridad, de la fiscalía y de la policía local.

El Tip: los legisladores tienen un plazo, generalmente 5 días hábiles, para presentar una justificación válida ante la mesa directiva del Senado.

RECHAZAN GOLPE AL PARTIDO. Este miércoles, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, declaró que esa fuerza política cuenta con el respaldo del pueblo y rechazó que el movimiento sea objeto de señalamientos sin sustento.

“Tenemos el respaldo del pueblo de México, tenemos su confianza, estamos en contra de la impunidad, pero no vamos a convertir a nuestro movimiento en el payaso de las cachetadas”, expresó Ignacio Mier, al ser cuestionado sobre el caso del gobernador con licencia de Sinaloa y sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

En rueda de prensa, el legislador también se refirió a la ausencia del senador Enrique Inzunza, quien, aseguró, no fue convocado formalmente a la asamblea, ya que la integración de la Comisión Permanente responde a la proporción de cada grupo parlamentario.

“Cada grupo parlamentario propone un número de senadores conforme al peso que tiene. En el caso de Morena, son 18 senadores los que integran esta Comisión”, detalló el presidente de la Junto de Coordinación política en el Senado.

Cuestionado sobre si respaldaría plenamente tanto a Rocha Moya como a Inzunza, el coordinador evitó emitir un juicio.

“No puedo asegurar nada porque no soy juez y no juzgo delitos. Y no me considero, de ninguna manera, divino para perdonar pecados”, sostuvo Mier.

VEN INTROMISIÓN DE EU. Luego de que el presidente Donald Trump advirtió que si México no combate al narcotráfico como él lo solicita lo hará Estados Unidos, legisladores y dirigentes de Movimiento Ciudadano (MC) pidieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no relajarse ni ser tapadera de nadie porque se correría el riesgo de una intromisión territorial estadounidense.

El coordinador de los senadores, Clemente Castañeda, señaló que lo dicho por Trump este miércoles no sólo es alarmante, sino que es una presión más sobre la procuración de justicia de este país.

“La declaración que acaba de hace Donald Trump debe alarmarnos muchísimo y debe obligar a las autoridades mexicanas a hacer su trabajo. Es un elemento más de presión que hay sobre la procuración de justicia de este país, y cuando decía yo que sería gravísimo esperar a que alguien más hiciera justicia es porque, por supuesto que corremos el riesgo de una intromisión territorial del gobierno de EU en este país”, dijo.

Castañeda dijo que es sorprendente que, pese a las acusaciones que se han ventilado en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más del gobierno sinaloense, el Gobierno federal mantenga una posición “más de justificación, más de tapadera”, en lugar de asumir con decisión el asunto.

Al respecto, el coordinador del grupo parlamentario del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, expresó el rechazo de su bancada a cualquier forma de injerencia o intervención extranjera en México, al advertir que permitir la participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EU en operativos nacionales constituye una violación a la soberanía.

“Rechazamos cualquier injerencia hacia nuestra patria. Somos antiimperialistas y solidarios con los pueblos del mundo”, afirmó durante su participación en el foro Agenda Política Verdad y Justicia.

Momentos después, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que México enfrenta un momento decisivo ante las acusaciones de EU contra políticos por presuntos vínculos con el narcotráfico, porque el país debe definirse entre la legalidad o el acompañamiento al crimen organizado.

En entrevista en el Senado, la legisladora subrayó que el reto es “elemental” y que las instituciones deberán demostrar si están a la altura de las circunstancias.

Asimismo, advirtió que cada instancia de gobierno —incluidas fiscalías, jueces y autoridades— serán responsables de sus decisiones en este proceso.

En este sentido, la diputada presidenta de la Cámara baja consideró que los servidores públicos que han sido señalados deben dar la cara y responder con responsabilidad ante la ciudadanía, pues la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para fortalecer la confianza pública en medio de estos señalamientos.