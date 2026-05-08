Denuncia ONG ante FGR a 55; los liga con Cártel de Sinaloa; incluye a Quirino Ordaz

La asociación civil Defensorxs presentó este jueves una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 55 políticos de Sinaloa, a quienes señaló por su presunta participación en una operación electoral atribuida al Cártel de Sinaloa (CDS) durante los comicios de 2021 en la entidad.

El escrito incluye al exgobernador sinaloense y actual embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel. De acuerdo con la organización, entre los señalados figuran alcaldes, diputados y exfuncionarios estatales por hechos que podrían relacionarse con delitos contra la salud, ilícitos electorales, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

17 alcaldes morenistas fueron incluidos en la denuncia

“Creemos que nuestro país debe enjuiciar a todos los narcopolíticos, no sólo a los que ahora tienen en el banquillo en Estados Unidos. Por eso venimos a denunciar a 55 de estos funcionarios de Morena y de otros partidos relacionados con la narcoelección que se llevó a cabo en Sinaloa en 2021”, dijeron representantes de Defensorxs al acudir a la fiscalía.

Quirino Ordaz aparece como uno de los principales nombres dentro de la acusación. Los denunciantes afirmaron que, durante su gobierno, “entregó” el estado al Cártel de Sinaloa y permitió que la facción de La Chapiza operara con impunidad en el proceso electoral de 2021. También cuestionaron su nombramiento diplomático en España, al cual calificaron como “premio de consolación” y una forma de exilio “con todos los lujos”.

Dentro de la lista también figura el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, además de nueve funcionarios que, de acuerdo con la organización, enfrentan señalamientos de autoridades estadounidenses. El exsecretario de Economía del actual sexenio estatal, Ricardo Velarde Cárdenas, también quedó incluido en la denuncia.

Acuse de recibo de la denuncia en la FGR. ı Foto: Especial

Entre los nombres señalados aparecen políticos que ganaron cargos en dicha elección, entre ellos exalcaldes como Gerardo Octavio Vargas, de Ahome; Miguel Ángel Angulo, de Angostura.

También José Paz López, de Badiraguato; Raúl Díaz Bernal, de Concordia; Carla Úrsula Corrales, de Cosalá; Amalia Gastélum, de Choix, así como Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán.

La denuncia también incluye a exalcaldes de Escuinapa, El Fuerte, Guasave, Mazatlán, Mocorito, Rosario, Salvador Alvarado y Navolato, además de 23 exdiputados locales señalados por la organización.

“Estamos denunciando a todos los diputados de mayoría relativa locales y federales que ganaron en ese proceso electoral. ¿Por qué los denunciamos? Es muy sencillo. La operación de Morena con La Chapiza no sólo ocurrió para la gubernatura, sino también para todos los municipios y todas las diputaciones”, sostuvo la organización Defensorxs.

Aunque la asociación civil afirmó que entre los denunciados hay perfiles de distintos partidos, sus representantes centraron sus señalamientos en Morena Sinaloa, al cual calificaron como un “narcopartido” por el presunto papel que tuvo en los comicios estatales de 2021.

Defensorxs adelantó que solicitará a la FGR el reconocimiento jurídico como víctima para acceder a las diligencias de la carpeta de investigación. La organización también pedirá que la dependencia acumule todas las denuncias relacionadas con la elección de 2021 en Sinaloa.

ACUSACIÓN FORMAL ı Foto: Especial

ALGUNOS ACUSADOS