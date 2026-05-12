Excontralmirante va a penal federal argentino

Reubicación del exmando naval a una prisión de Buenos Aires, el 8 de mayo.

El gobierno de Argentina trasladó al excontralmirante Fernando Farías Laguna al Servicio Penitenciario Federal el pasado 8 de mayo, a 18 días de su captura en Buenos Aires. El expediente criminal lo vincula con Los Primos, una red señalada por tráfico ilegal de hidrocarburos bajo el esquema de huachicol fiscal. La autoridad penitenciaria de aquel país difundió el operativo y clasificó al mexicano como interno de alta seguridad.

Con custodia de la Policía Federal Argentina, el exmando naval dejó la comisaría donde permanecía desde el 23 de abril y quedó bajo resguardo del sistema penitenciario federal. En las imágenes oficiales aparece con equipo de seguridad, escoltado por agentes y trasladado en una camioneta oficial hacia instalaciones desconocidas donde personal carcelario recabó sus datos personales.

El Dato: En México, el excontralmirante es requerido “al ser identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos”, de acuerdo con las autoridades.

Durante el procedimiento, un elemento del Grupo Especial de Intervención le notificó su nueva condición jurídica dentro del sistema argentino. “Usted ingresa a la órbita del Servicio Penitenciario Federal, a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional”, le dijo en un video difundido por las autoridades de ese país.

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El material audiovisual también mostró la toma de huellas dactilares, el paso por un escáner corporal y su ingreso a una celda. Después, Fernando Farías Laguna apareció con uniforme color kaki, como parte del protocolo aplicado a personas privadas de la libertad bajo resguardo federal. Hasta ahora, esa instancia no ha revelado el nombre del penal ni la siguiente fase del procedimiento.

La defensa de Fernando Farías Laguna precisó que el traslado no representa deportación ni extradición a México.

De acuerdo con esa versión, el movimiento corresponde a una reubicación dentro del proceso judicial que mantiene abierto el gobierno de Argentina, mientras las autoridades mexicanas sostienen señalamientos por hidrocarburos.

El movimiento abre una ruta internacional para el expediente. Con su ingreso al Servicio Penitenciario Federal, el excontralmirante dejó la custodia de la Policía Federal Argentina y quedó bajo resguardo penitenciario, aunque las autoridades de ese país aún no informan el penal asignado.

VIOLACIÓN AL PROCESO. A la par, el caso abrió otro frente en México. El exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, hermano de Fernando y recluido en el penal federal del Altiplano, envió una quinta carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para denunciar presuntas violaciones al debido proceso, falta de acceso completo a la carpeta de investigación y una vinculación que, según afirmó, carece de pruebas suficientes.

Desde Almoloya de Juárez, Estado de México, el exvicealmirante fechó la misiva el 10 de mayo. En el documento citó la causa penal 325/2025 y retomó el debate público sobre la exigencia de “pruebas contundentes” antes de atribuir responsabilidades penales a cualquier persona.

A partir de ese argumento, Manuel Roberto pidió que el mismo criterio se aplique en su proceso. El exmando naval sostuvo que su vinculación a proceso carece de elementos para acreditar circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como requisitos que considera indispensables para sostener las imputaciones en su contra.

También acusó que una conferencia de prensa previa a su audiencia generó un “efecto corruptor”, al presentarlo como culpable de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos. En su reclamo, señaló afectaciones a la presunción de inocencia y al derecho de defensa.

Otro eje de la carta se concentra en la carpeta de investigación 000568/2024 de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Roberto Farías afirmó que no ha tenido acceso íntegro a ese expediente y que distintas solicitudes dirigidas a la Secretaría de Marina (Semar) no han recibido una respuesta favorable.

Al señalar un estado de indefensión, el exmando acusó que datos útiles para su estrategia legal pretenden reservarse bajo argumentos de seguridad nacional.

“Le solicito que tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Marina me proporcionen la información solicitada como derecho de defensa”, escribió el exmando naval.

De acuerdo con la misiva, Manuel Roberto permanece desde hace ocho meses privado de la libertad. En el texto también sostuvo que mantiene la expectativa de acceder a la justicia y demostrar su inocencia dentro del proceso penal que enfrenta.

Bajo ese contexto, el comunicado que acompañó la carta indicó que se trata de la quinta petición enviada a la Presidencia sin respuesta formal hasta ahora. El documento colocó el reclamo en tres puntos principales: presunción de inocencia, derecho de defensa y acceso a pruebas. Dentro del reclamo, Farías Laguna sostuvo que mantiene la esperanza de acceder a la justicia que la Presidenta ha defendido en sus conferencias públicas del 30 de abril y 1 de mayo.

Bajo protesta de decir verdad, aseguró contar con elementos para sustentar sus señalamientos y pidió que las autoridades permitan demostrar su inocencia, además de restituir el Estado de derecho que se le ha negado.