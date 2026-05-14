PAN contraataca: exige juicio político a Rocha

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, anunció que su partido presentó formalmente ante el Senado una solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa, al acusar al gobernador con licencia, Rubén Rocha, y a autoridades estatales, de presuntos vínculos con el crimen organizado.

En conferencia, aseguró que en México existe un “narcopartido” y advirtió que su partido acudirá incluso ante la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar presuntos delitos de lesa humanidad.

Dijo que la petición de desaparición de poderes se fundamenta en la “imposibilidad para gobernar” la entidad y en la supuesta ruptura del orden jurídico.

El Dato: La senadora Alejandra Barrales, de MC, acusó al Gobierno de actuar “con dos varas”, al buscar sanciones contra Maru Campos mientras protege a Rubén Rocha.

“Esto para nosotros evidentemente encuadra con lo que está sucediendo en Sinaloa. Esta figura de desaparición de poderes no es para sancionar a nadie, es para rescatar a Sinaloa”, afirmó.

El dirigente aseguró además que las acusaciones contra funcionarios sinaloenses “ya no son dichos de la oposición”, sino señalamientos derivados de procedimientos judiciales en Estados Unidos.

“¿Creen que es gobernable una entidad en donde se consta que llegaron al poder por el apoyo de los delincuentes? Llegaron, ganaron la elección porque los apoyaron los delincuentes, por eso ganaron, y ya que ganaron, mantuvieron su asociación con la delincuencia organizada para cogobernar Sinaloa. La triste realidad en México es que está absolutamente comprobado que existe un narcopartido”, dijo.

Además, anunció que el PAN promoverá un juicio político contra Rocha y presentará denuncias ante la CPI en La Haya: “No nos vamos a quedar callados y vamos a agotar todos los recursos”.

En su oportunidad, el coordinador de senadores, Ricardo Anaya, pidió convocar de inmediato a un periodo extraordinario para que el Senado discuta la desaparición de poderes en Sinaloa, al asegurar que el crimen organizado “penetró” al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado.

“Efectivamente, estos vínculos, este pacto, esta alianza del crimen organizado con el Gobierno, no solamente implica al narcogobernador Rubén Rocha, el problema se extiende al Legislativo, el problema se extiende al Poder Judicial; lo que procede es la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa”, sostuvo.

Anaya Cortés rechazó que no se haya impugnado la elección del 2021 que llevó a Rocha Moya al gobierno, pues desde 2021 la oposición denunció que la elección estatal fue una “narcoelección”.

Los panistas insistieron en que la administración federal debe colaborar con las solicitudes de extradición realizadas por Estados Unidos y advirtieron que proteger a funcionarios señalados podría traer consecuencias internacionales.

“Es apenas el comienzo de todo lo que se viene por parte de la justicia norteamericana”, advirtió Romero al referirse a declaraciones atribuidas al titular de la DEA ante el Senado de Estados Unidos.

VEN DISTRACTOR. Por su parte, el vocero nacional del partido, Jorge Triana, expuso que el linchamiento en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por la presunta presencia de agentes estadounidenses en operativos de seguridad, se trata de un distractor para que no se hable de los vínculos indisolubles de Morena con el narcotráfico y adelantar los tiempos electorales.

Sobre la amenaza de Morena de iniciar un posible juicio de procedencia contra la mandataria, los dirigentes panistas acusaron al Gobierno federal de actuar con “doble rasero”.

“Ahora resulta que si eres una gobernadora que desmantelaste un narcolaboratorio (…) te quieren desaforar. No nos preocupa su amenaza velada de dizque desaforar a la gobernadora Maru Campos”, dijo Romero Herrera.

Agregó que Morena intenta “cambiar la conversación” frente a los señalamientos sobre presuntos vínculos entre políticos y el crimen organizado.

Asimismo, descalificó la movilización convocada por Morena y afirmó que estará integrada por “camiones y camiones” de personas acarreadas: “Les puedo asegurar que van a ser sus camiones y sus playeras y sus gorras”.

PRI se suma al respaldo de la panista

Por Tania Gómez

EL LÍDER nacional del PRI, Alejandro Moreno, externó el respaldo del partido a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en medio de las presiones de Morena para que se inicie un juicio político en su contra por la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas.

“Todo nuestro respaldo a la gobernadora de Chihua-hua, @MaruCampos_G. Hoy enfrenta un intento de juicio político impulsado desde el poder por los narcopolíticos de Morena, justo cuando su gobierno mantiene acciones firmes contra los cárteles del crimen organizado. No es coincidencia, es una reacción contra quien decidió enfrentar en serio el problema”, escribió en X.

“Con el gobierno de Morena, enfrentar a los criminales tiene consecuencias políticas. Y eso es lo que estamos viendo. Buscan frenar a una gobernadora que está actuando y que no se deja presionar”, añadió.