Claudia Sheinbaum critica que movilización de Morena en Chihuahua haya sido obstaculizada

“No puede ser que se hable de libertad y se coarte ante manifestaciones”

La Presidenta Claudia Sheinbaum criticó que la movilización de Morena que se realizó en Chihuahua haya sido obstaculizada incluso con una zanja, a pesar de que una de las consignas de dicho gobierno es el de la libertad de manifestación.

Este fin de semana se llevó a cabo la marcha convocada por la dirigente nacional del partido guinda “por la seguridad” del estado y también en defensa de la soberanía, esto último motivado por la participación de agentes estadounidenses en operativos dentro de dicha entidad y con conocimiento del gobierno de María Eugenia Campos.

Consultada al respecto, Claudia Sheinbaum dijo que no entrará al debate sobre si se utilizaron recursos públicos en la obstrucción a la marcha.

No obstante, cuestionó que tal obstaculización haya ocurrido y llamó a que se actúe con congruencia si el gobierno habla de libertad.

“El asunto aquí es la libertad de manifestación y quién la ejerce y cómo se ejerce. Y que cada quien tome sus eh su opinión a lo que fue público y notorio. O sea, no puede ser que quien habla de libertad como parte de su consigna política coarte la libertad de manifestación”, dijo Claudia Sheinbaum esta mañana en Palacio Nacional.

En consideración de Claudia Sheinbaum lo ocurrido “habla de mucha inconsistencia”.

Claudia Sheinbaum comentó, a modo de contraste, que en la Ciudad de México se llevan a cabo diversas manifestaciones y, siempre y cuando sean pacíficas, no hay intervención alguna.

“Aquí en la Ciudad de México hay cantidad de manifestaciones. Y a nadie se le dice que no se te abre una zanja para que no puedas pasar. Entonces, el asunto es lo que se dice y lo que se hace. La coherencia, la consistencia”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR