Autopista México-Pachuca HOY: posibles cierres, bloqueos e incidentes este 21 de mayo

La autopista México-Pachuca podría registrar afectaciones viales este jueves 21 de mayo de 2026, luego de las movilizaciones de transportistas y organizaciones campesinas convocadas en accesos carreteros hacia la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes sobre las movilizaciones anunciadas en el Valle de México, algunas vialidades y accesos carreteros podrían presentar complicaciones durante el día, incluyendo zonas cercanas a la autopista México-Pachuca, principalmente en municipios como Ecatepec y accesos hacia la CDMX.

Hasta el momento, no hay reportes oficiales de cierres totales programados sobre esta vía. Sin embargo, las autoridades no descartan afectaciones intermitentes derivadas del paso de contingentes, concentración de vehículos o carga vehicular acumulada.

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Por ello, se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a reportes en tiempo real antes de salir.

Además de las posibles movilizaciones, la autopista mantiene un flujo vehicular de moderado a intenso, especialmente durante las horas pico de la mañana y la tarde.

La circulación podría volverse más lenta en accesos hacia la Ciudad de México, principalmente en puntos de conexión urbana y casetas de cobro.

También persiste posibilidad de lluvias vespertinas en el Valle de México, situación que podría generar reducción de visibilidad, pavimento mojado y mayores tiempos de traslado.

Puntos con mayor carga vehicular

Los tramos donde comúnmente se presentan mayores complicaciones son:

La caseta de San Cristóbal, en Ecatepec

La zona de Ojo de Agua y Vía Morelos

El tramo Tizayuca–Tepojaco

Los accesos hacia Indios Verdes

En estas zonas el tránsito podría intensificarse conforme avance el día.

Recomendaciones para automovilistas

Anticipar tiempos de traslado

Consultar reportes viales antes de salir

Considerar rutas alternas hacia CDMX

Manejar con precaución ante posibles lluvias

La autopista México-Pachuca opera sin cierres totales confirmados para este 21 de mayo, aunque podrían registrarse afectaciones intermitentes por movilizaciones y alta carga vehicular en accesos hacia la Ciudad de México.

La recomendación principal es mantenerse informado y planificar el trayecto con anticipación, ya que las condiciones de circulación podrían cambiar durante el día.

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MSL