Campos: SRE sabía de la cooperación con EU

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, reconoció que su administración ha sostenido cooperación con agencias de seguridad de Estados Unidos, pero aseguró que esa colaboración no ha incluido a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y que es del conocimiento del Gobierno de México.

“Siempre participó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y todas las agencias de Estados Unidos, menos la CIA”, afirmó Maru Campos al referirse a reuniones de coordinación en Ciudad Juárez, donde también habló de encuentros con el consulado estadounidense.

En los márgenes de esta cooperación, la mandataria estatal mencionó al Departamento de Estado, el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y la Administración para el Control de Drogas (DEA). Las declaraciones se dan en medio de los cuestionamientos que han hecho las autoridades por la participación de agentes estadounidenses en un operativo antinarcóticos en abril.

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Para la gobernadora, la ubicación fronteriza de Chihuahua exige intercambio de información con Washington. “Para problemas transfronterizos necesitamos soluciones transfronterizas”, expresó.

Agregó: “La coordinación y la cooperación con las agencias internacionales se da solamente en el marco de los protocolos fronterizos”. También sostuvo que esos intercambios corresponden a información notificada al Gobierno federal.

Maru Campos aseguró que “los agentes extranjeros nunca están operativamente en el estado ni en suelo mexicano” y agregó que en la entidad “no hay agentes estadounidenses que tengan el permiso, la gestión o la solicitud” de su gobierno.

Además, acusó a Morena de utilizarla como responsable visible de dos conflictos distintos en Chihuahua. Sostuvo que sus adversarios le atribuyen el caso del narcolaboratorio y las críticas por la marcha contra su administración.

“Para ellos es muy fácil, le echan la culpa a la gobernadora con el narcolaboratorio y le echan la culpa en la parte de la marcha. Pues bueno, soy un buen chivo expiatorio”, acusó.

También denunció un trato desigual frente a otros gobiernos estatales. En su argumento, las exigencias de pruebas y responsabilidades recaen con mayor fuerza sobre Chihuahua.

Insistió en que la cooperación fronteriza se dio bajo canales institucionales y con conocimiento de autoridades federales, pero acusó que Morena convirtió ese tema en una narrativa de traición.

“ESTOY FIRME”. Más temprano, Maru Campos aseguró que permanecerá al frente de la gubernatura de Chihuahua ante la exigencia de juicio político. “Estoy firme en mi cargo, en la voluntad de seguir luchando contra corriente”, declaró.

Campos Galván afirmó que existe una campaña política en su contra y acusó a la senadora Andrea Chávez y al legislador Cruz Pérez Cuéllar. “Son gente llena de veneno y mentiras que viven permanentemente en la violencia. Los veo enojados por lo que hemos logrado en Chihuahua”, expresó en referencia a la movilización realizada el pasado sábado en su contra.

Cuestionó la postura del Gobierno federal y pidió respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia por la investigación que se sigue de oficio contra su administración. “¿Dónde está la presunción de inocencia? Pruebas”, reclamó.

Asimismo, reveló que la Presidenta Claudia Sheinbaum intentó contactarla tras la controversia. “Me marcó al teléfono rojo y yo no estaba; me reporté y me redirigieron (al secretario de Seguridad) Omar García Harfuch”, comentó.

Aseguró que su administración mantiene coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR). “Llevamos 56 meses con reducción de inseguridad”, dijo.

CSP critica obstaculización de movilización de Morena

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum criticó que la movilización que realizó Morena en Chihuahua fuera obstaculizada incluso con una zanja, a pesar de que una de las consignas de dicho gobierno es el de la libertad de manifestación.

Este fin de semana se llevó a cabo la marcha convocada por la dirigente nacional del guinda, Ariadna Montiel, motivada por la participación de agentes estadounidenses en operativos dentro de dicha entidad y con conocimiento de la mandataria panista María Eugenia Campos.

Consultada al respecto, Sheinbaum Pardo dijo que no entrará al debate sobre si se utilizaron recursos públicos en la obstrucción a la marcha. No obstante, cuestionó que ocurriera y llamó a que se actúe con congruencia si el gobierno estatal habla de libertad.

“El asunto aquí es la libertad de manifestación y quién la ejerce y cómo se ejerce. Y que cada quien tome su opinión a partir de lo que fue público y notorio. O sea, no puede ser que quien habla de ‘libertad’, como parte de su consigna, coarte la libertad de manifestación”, dijo.

El Tip: Morena reportó la asistencia de al menos 20 mil personas a la movilización del sábado pasado en Chihuahua.

En su consideración, lo ocurrido “habla de mucha inconsistencia”. Comentó, a modo de contraste, que en la Ciudad de México se llevan a cabo diversas manifestaciones y, siempre y cuando sean pacíficas, no hay intervención alguna.

“Aquí en la Ciudad de México hay cantidad de manifestaciones y a nadie se le dice: ‘Pues no… Se te abre una zanja para que no puedas pasar’. Entonces, el asunto es lo que se dice y lo que se hace, la coherencia, la consistencia”, acusó.

También aseguró que desde su administración se ejerce el poder con una visión de democracia, porque la libertad se debe ejercer desde la ciudadanía e impulsar desde el poder.

“Si vas a hablar de libertad, sé consecuente y habla de libertad. Si vas a hablar de libertad de expresión, sé consecuente y ejerce la libertad de expresión… Eso es para mí lo que está en el fondo”, declaró.